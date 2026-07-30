Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι, εξαιτίας φωτιάς κοντά στη γραμμή

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Επηρεάζονται ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού

Διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι ζήτησε η Πυροσβεστική και ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται ορισμένα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθήνας με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στην διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train, σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.