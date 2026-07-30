Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο – Δεν επιχειρούν εναέρια μέσα λόγω των θυελλωδών ανέμων

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Επιστρέφουν στα καταλύματα τους οι επισκέπτες που απομακρύνθηκαν από την Αγία Γαλήνη

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση αντιμετώπισης των αναζωπυρώσεων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής Ρεθύμνου, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων από το Συντονιστικό Κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος, στην επιχείρηση συμμετέχουν 200 και πλέον πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα, ενώ η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς.

Το πύρινο μέτωπο, που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση, έχει διανύσει μεγάλη απόσταση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους κυρίως στη δυτική πλευρά. Παρά το γεγονός ότι σε αρκετά σημεία δεν υπάρχουν πλέον εμφανείς φλόγες, η πυρκαγιά ακόμη δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις, σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους, δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά δεδομένα.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή επιχειρησιακή δράση των εναέριων μέσων, με αποτέλεσμα το βάρος της προσπάθειας να σηκώνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη με στόχο τον περιορισμό των αναζωπυρώσεων και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλύματα τους, με προτεραιότητα τα περίπου 100 άτομα που φιλοξενούνταν στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαιστού, όπου ο Δήμος Φαιστού, με τη συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης, παρείχε την απαραίτητη υποστήριξη. Το ίδιο και όσοι είχαν μεταφερθεί προσωρινά σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από άλλες περιοχές και δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν παραμένουν στα ξενοδοχεία όπου έχουν μεταφερθεί.

Ταυτόχρονα, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσε η πυρκαγιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς έχουν υποστεί ζημιές στύλοι και τμήματα του δικτύου. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Στόχος, όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση, είναι η ταχύτερη δυνατή επαναφορά της κανονικότητας στην περιοχή.

«Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε συνεχή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Αγίου Βασίλειου και Φαιστού, τον ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΛΑΣ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να συνεχιστούν απρόσκοπτα τόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης όσο και οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των υποδομών και την ασφαλή επιστροφή κατοίκων και επισκεπτών στην καθημερινότητά τους», υπογραμμίζεται.

Για τη φωτιά στη Σητεία, ανέφερε ότι η εικόνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν λόγω του δύσβατου της περιοχής. Τα δύο σημεία που απασχολούν βρίσκονται στις πλευρές του μετώπου της Αγίας Τριάδας, με τις προσπάθειες να συνεχίζονται για τον έλεγχο τους.

Έως 125 χλμ/ώρα έφτασαν οι ριπές του ανέμου στο νότιο Ρέθυμνο

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι πνέουν από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30 Ιουλίου στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Ο χάρτης που επισυνάπτεται δίνει την κατανομή των ριπών του ανέμου από το σύνολο των 584 σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στον σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασαν στα 125 χλμ/ώρα και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 χλμ/ώρα. Όπως σημειώνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, στο Μαριού Ρεθύμνου οι ριπές ανέμου ήταν συνεχώς μεγαλύτερες από 90 χλμkm/h από το βράδυ της Τετάρτης 29/7 ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 30/7.

Επιπλέον, πολύ μεγάλες ριπές ανέμου, με μέγιστο τα 112 χλμ/ώρα σημειώνονται και στο Αμπελικό Λέσβου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ένταση των ανέμων στην περιοχή της νότιας Κρήτης θα παραμείνει πολύ υψηλή και κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 30/7.