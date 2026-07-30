Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών σε Ρέθυμνο, Σητεία και Πλωμάρι – Εκκενώθηκαν οικισμοί και ξενοδοχεία

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Καλύτερη η εικόνα στο Πλωμάρι

Ανεξέλεγκτη παραμένει ακόμη η φωτιά σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών όπως έχουν διαμορφωθεί στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου μετά το πρώτο, που ξεκίνησε χθες Τετάρτη, περί τις 14:30 στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, σε χαμηλή βλάστηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν τιτάνια μάχη να συγκρατήσουν τις φλόγες που έχουν κάψει γεωργική και καλλιεργήσιμη γη, αγροτολιβαδικές εκτάσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σπίτια και ζωικό κεφάλαιο.

Αυτή την ώρα στα μέτωπα δρουν, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό Κέντρο, 45 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής από όλους τους σταθμούς της Κρήτης, 10 ομάδες της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ και πεζοπόρων τμημάτων άλλων υπηρεσιών της Π.Υ. και πάνω από 160 πυροσβέστες που βρίσκονται κατά ομάδες διασκορπισμένες στις εστίες.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, περιφέρειας και ΟΤΑ του Ρεθύμνου, ενώ μεγάλο έργο έχουν προσφέρει εθελοντές πολίτες και κάτοικοι των πληγεισών περιοχών της ευρύτερης περιοχής και χωριών του Αγίου Βασιλείου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία, Γιώργος Τσαμπάκος, το μέτωπο έχει ξεπεράσει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ προτεραιότητα παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Ο κ. Τσαμπάκος μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι, παρά την απογείωσή τους, τα εναέρια μέσα αναγκάστηκαν να επιστρέψουν, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επιτρέπουν ασφαλείς ρίψεις νερού.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως τόνισε πραγματοποιήθηκαν οργανωμένες εκκενώσεις οικισμών και ξενοδοχειακών μονάδων στο παραλιακό μέτωπο, με τη συνδρομή του Λιμενικού και κατοίκων της περιοχής, τους οποίους ευχαρίστησε δημόσια για τη συμβολή τους.

«Αυτή τη στιγμή δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ η κατάσταση γύρω από τους οικισμούς παραμένει ελεγχόμενη». Υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα των αρχών είναι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, γεγονός που οδήγησε στις προληπτικές απομακρύνσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Τα τελευταία μηνύματα από το 112 της Πολιτικής Προστασίας ήχησαν στις 23:46, όταν εκδόθηκε μήνυμα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Λίγκρες με κατεύθυνση προς τις κοινότητες Αγαλιανός και Κεραμές, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα, στις 23:35, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής με κατεύθυνση προς Αγαλιανό και Κεραμές.

Στις 06:30 αναμένονταν στο λιμάνι της Σούδας, στα Χανιά, ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά, ακόμη 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Οι καταστροφές σύμφωνα με τη μέχρι αυτή την ώρα εικόνα είναι τεράστιες και δίνεται αγώνας να σωθούν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι, περιουσίες και να μην καούν σπίτια. Για τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κρύας Βρύσης, Ορνέ και Αγίας Γαλήνης Ρεθύμνου, σε ετοιμότητα παραμένουν 7 ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ. Έχουν ακόμη κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επιστήμονες σημείωσαν πως η πυρκαγιά, με το πλούμιο του καπνού -τον ανοδικό σχηματισμό του- και την προσεγγιστική θέση της εστίας όπως καταγράφηκε από τον δορυφόρο Meteosat-12 της EUMETSAT και επεξεργάστηκε η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, ακολούθησε πορεία προς νότο, οδηγούμενη από επικρατούντες ανέμους, έχοντας διανύσει απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων.

Στη Σητεία η εικόνα της μεγάλης φωτιάς είναι καλύτερη, έχει οροθετηθεί σε βουνοκορφή, «δύσκολα προσεγγίσιμη», σύμφωνα με το συντονιστικό Κέντρο, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές και πιστεύεται πως με τη βοήθεια των εναέριων μέσων που θα συνδράμουν στην πυρόσβεση από το πρωί με ρίψεις, θα κατορθωθεί η κατάσβεσή της.

Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή Αθερινόλακου, δρουν 8 οχήματα μία ομάδα ΕΜΟΔΕ, 25 πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου ιδιωτών και της περιφέρειας.

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις στο Πλωμάρι

Τη δική τους ολονύχτια μάχη με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές και οι κάτοικοι στην περιοχή του Πλωμαρίου Λέσβου, όπου η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης συνέχισε να καίει δασικές και ελαιοκαλλιεργημένες εκτάσεις.

Όπως μετέδωσε το ERTnews οι αναζωπυρώσεις παραμένουν συνεχείς, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Η φωτιά εξελίσσεται σε λοφώδη περιοχή με χαράδρες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων. Οι ελιές που καίγονται διατηρούν εστίες για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα ακόμη και σημεία όπου είχαν επέμβει οι πυροσβέστες να αναζωπυρώνονται με κάθε ισχυρή ριπή ανέμου.

Στο πεδίο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με συνολικά 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των εθελοντών. Σύμφωνα με την ανταπόκριση της ΕΡΤ, 34 μέλη πεζοπόρων τμημάτων βρίσκονται στην περιοχή, εκ των οποίων 20 έφτασαν από τη Θεσσαλονίκη για να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις.

Καθοριστική θεωρείται η συμβολή των εναέριων μέσων. Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα πυροσβεστικά ελικόπτερα πραγματοποιούν στοχευμένες, «χειρουργικού τύπου» ρίψεις νερού πάνω στις ενεργές εστίες, επιχειρώντας να περιορίσουν τις αναζωπυρώσεις πριν αυτές επεκταθούν. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας είχαν διατεθεί τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, τα οποία επανήλθαν στις επιχειρήσεις με το πρώτο φως της ημέρας.

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν οι θυελλώδεις άνεμοι, οι οποίοι κατά διαστήματα ξεπερνούν τα οκτώ μποφόρ, ενώ οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για νέα ενίσχυσή τους μετά το μεσημέρι. Οι αρχές εκτιμούν ότι οι πρωινές ώρες αποτελούν το πιο κρίσιμο χρονικό παράθυρο ώστε τα εναέρια μέσα να περιορίσουν τη φωτιά πριν οι άνεμοι δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις.

Παρά τη μεγάλη κινητοποίηση, η Πυροσβεστική εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική και αποφεύγει να κάνει λόγο για οριοθέτηση της πυρκαγιάς, καθώς οι συνεχείς αναζωπυρώσεις και οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν υψηλό τον κίνδυνο νέας επέκτασης του μετώπου.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εκδόθηκε προληπτικό μήνυμα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων προς τον Άγιο Ισίδωρο, ενώ η φωτιά προκάλεσε πυκνούς καπνούς που ήταν ορατοί σε μεγάλο τμήμα της νότιας Λέσβου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι εθελοντές και οι κάτοικοι παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με τη σημερινή ημέρα να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στο Πλωμάρι.