Μάνος Νιφλής: «Αυτά τα εγκλήματα που γίνονται και τα διαπιστώνουμε μετά, είναι αρχικά για γέλια»

0

«Δεν μας φταίει πάντα η φύση, δεν μας φταίει πάντα ο καιρός ή οι άνεμοι»

Τη δική του τοποθέτηση για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο έκανε το πρωί της Πέμπτης 30 Ιουλίου ο Μάνος Νιφλής, μέσα από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο Open.

Με αφορμή το ρεπορτάζ για τις συλλήψεις του δημάρχου Πάρου, του αρμόδιου αντιδημάρχου, του εργολάβου διαχείρισης απορριμμάτων και οδηγού απορριμματοφόρου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για την πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στον ΧΥΤΑ του νησιού, ο δημοσιογράφος στάθηκε στις ανθρώπινες ευθύνες πίσω από τέτοιες καταστροφές.

«Δεν μας φταίει πάντα η φύση, δεν μας φταίει πάντα ο καιρός ή οι άνεμοι από μία σπίθα ή οτιδήποτε άλλο ή κάποιος που έκανε το λαθάκι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Μάνος Νιφλής εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο διαχείρισης απορριμμάτων της Πάρου.

«Εδώ στην Πάρο έχουμε μία χωματερή που εξελίσσεται σε ΧΥΤΑ. Δηλαδή, παιδιά, πραγματικά αυτά τα εγκλήματα που γίνονται και τα διαπιστώνουμε μετά, και τα συζητάμε μετά στις τηλεοράσεις και στις εκπομπές, είναι αρχικά για γέλια», σχολίασε εμφανώς αγανακτισμένος.