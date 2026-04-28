Άφαντος παραμένει ο 89χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Πώς κινήθηκε και πώς κατάφερε να ξεφύγει

0

Το χρονικό του θρίλερ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 89χρονου, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους και σκόρπισε τον τρόμο, με δύο διαδοχικές επιθέσεις που πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως στους Αμπελόκηπους, καθώς μέχρι και πριν από λίγη ώρα παρέμενε άφαντος.

Οι τραυματίες, ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ και τέσσερις γυναίκες, δικαστικοί υπάλληλοι, που βρίσκονταν σε γραφείο στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου Αθηνών, δίπλα στο Εφετείο, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Το θρίλερ, που σήμανε συναγερμό στις Αρχές, ξεκίνησε στις 10:30 το πρωί από τα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό. Ο 89χρονος, ο οποίος φέρεται ως μόνιμος κάτοικος Καλαμάτας και φιλοξενείτο σε ανιψιά του στα Άνω Πατήσια, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, κρύβοντας την καραμπίνα κάτω από την καμπαρντίνα που φορούσε, μετέβη με ταξί στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμικό, εισέβαλε στο κτίριο και ανέβηκε στον τέταρτο όροφο, όπου πυροβόλησε με αποτέλεσμα τα σκάγια να χτυπήσουν στα πόδια έναν υπάλληλο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο έκαναν τουρνικέ στον τραυματία, προκειμένου να σταματήσουν την αιμορραγία και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό.

Ο δράστης, φεύγοντας από τα γραφεία του ΕΦΚΑ, μετέβη στο Δικαστικό Μέγαρο στην οδό Λουκάρεως. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πήρε ταξί ή χρησιμοποίησε το μετρό. Εκεί, εισέβαλε στο ισόγειο του πρώην Ειρηνοδικείου μπήκε σε γραφείο και πυροβόλησε και πάλι χαμηλά, με αποτέλεσμα τα σκάγια να τραυματίσουν τρεις γυναίκες και πάλι στα πόδια, ενώ ακόμα μια δικαστική υπάλληλος διακομίστηκε μαζί τους στο νοσοκομείο, λόγω ισχυρού σοκ.

Στη συνέχεια άφησε το όπλο πάνω σε ένα γραφείο και εξαφανίστηκε.

Κάποιοι άλλοι υπάλληλοι επιχείρησαν να τον ακολουθήσουν, αλλά φοβήθηκαν μήπως έχει και άλλο όπλο και σταμάτησαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 89χρονος φεύγοντας από Ειρηνοδικείο άφησε τρεις φακέλους, λέγοντας ότι εκεί υπήρχαν όλα όσα τού όπλισαν το χέρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι φάκελοι περιέχουν σημειώματα που αναφέρουν διάφορα, σχετικά με το γεγονός ότι ο 89χρονος δεν κατάφερε να πάρει ποτέ σύνταξη.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη κάνει έρευνα στο σπίτι της ανιψιάς του δράστη στα Πατήσια, ακόμα και στο σπίτι του στην Καλαμάτα προκειμένου να συλλέξουν στοιχείο σχετικά με το που μπορεί να βρίσκονται, ενώ ταυτόχρονα ερευνά λεωφορεία αστικά και του ΚΤΕΛ και όλα τα μέσα μεταφοράς, σε συνεργασία με τις εταιρείες, αναζητώντας τα ίχνη του.

Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι ο 89χρονος στο παρελθόν και συγκεκριμένα 2018, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική δομή κατόπιν εισαγγελικής εντολής που εκτελέστηκε από την Ελληνική Αστυνομία.

Όσον αφορά στο γεγονός ότι ο δράστης κατάφερε να κινηθεί χωρίς να εντοπιστεί μετά και από τις δύο επιθέσεις, αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, ως προς το χρονικό της πρώτης επίθεσης στα γραφεία του ΕΦΚΑ, την 10:31 ώρα, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ένοπλο συμβάν, με την πληροφορία ότι ο δράστης είχε ήδη αποχωρήσει από το σημείο. Οι πρώτοι αστυνομικοί έφτασαν εκεί μετά από δύο λεπτά και παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία υπάλληλο, με εφαρμογή αιμοστατικού επιδέσμου (τουρνικέ), έως την άφιξη ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την αρχική εικόνα, ο δράστης περιγραφόταν ως ηλικιωμένος και είχε απομακρυνθεί πεζός. Άμεσα δόθηκε εντολή ενίσχυσης των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή, με εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι και επιτήρηση σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό κ.λπ). Στις 11:17, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε νέα κλήση για ένοπλο άτομο που εισήλθε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, με τη σημείωση ότι είχε ήδη αποχωρήσει από τον χώρο, ενώ είχαν προηγηθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών υπαλλήλων. Στον χώρο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όπλο που εγκατέλειψε ο δράστης, το οποίο, όπως διαπιστώθηκε, ήταν καραμπίνα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης φέρεται και από αυτό το σημείο να απομακρύνθηκε πεζός.

Όπως επισημαίνουν στελέχη της ΕΛΑΣ, λόγω του γεγονότος ότι ο δράστης κινείτο σε πυκνό αστικό ιστό, από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά σχέδια, με ελέγχους και μπλόκα στην ευρύτερη περιοχή, για να εμποδίσουν τη διαφυγή του.

Επισημαίνουν επίσης ότι προτεραιότητα των αστυνομικών δυνάμεων ήταν η διασφάλιση της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και των εργαζομένων, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σημειώνεται ακόμα ότι, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη το συμβάν στα δικαστήρια, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από άτομο που δήλωσε συγγενικό πρόσωπο του δράστη, γνωστοποιώντας τα στοιχεία του, καθώς και ότι πρόκειται για άτομο το οποίο στο παρελθόν είχε νοσηλευθεί σε ψυχιατρικό κατάστημα.