Γιος υψηλόβαθμου αξιωματικού της Αστυνομίας ο νεκρός 25χρονος στον Άγιο Δημήτριο – Τον μαχαίρωσαν στην καρδιά

0

Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

Έπειτα από τον εντοπισμό νεκρού 25χρονου άνδρα στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο, σήμανε συναγερμός στην Αστυνομία για την δολοφονική επίθεση με μαχαίρι.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να αποκλείουν την περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 25χρονος έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο κοντά στην καρδιά.

Στις 21:15 ένας αλλοδαπός τηλεφώνησε στην Αστυνομία λέγοντας πως ένας νεαρός άνδρας είναι αιμόφυρτος στο Πάρκο Ασυρμάτου στη συμβολή με την οδό Ελπίδας. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι Αρχές και το ΕΚΑΒ, ωστόσο ο νεαρός ήταν ήδη νεκρός.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να μην έγινε στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά η σορός να μεταφέρθηκε εκεί. Παράλληλα, οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό του φονικού όπλου, ενώ συλλέγεται υλικό και μαρτυρίες από την ευρύτερη περιοχή.

Σενάριο για οπαδικό «ξεκαθάρισμα»

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται από τις Αρχές είναι και αυτό του οπαδικού κινήτρου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση.

Συγκλονιστικές ήταν οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν όταν έφτασαν στο σημείο οι γονείς του νεαρού, με τη μητέρα του να καταρρέει από το σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 25χρονος νεαρός είναι γιος υψηλόβαθμού αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε κανονίσει να συναντηθεί με φίλους για καφέ, ωστόσο όταν δεν εμφανίστηκε άρχισαν να τον αναζητούν, οδηγούμενοι τελικά στο τραγικό εύρημα.