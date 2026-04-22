Συναγερμός στον Άγιο Δημήτριο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας με τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο απόψε το βράδυ. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο άνδρας, περίπου 25 ετών, φέρει τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στην περιοχή της καρδιάς.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τη συλλογή στοιχείων και την ταυτοποίηση του θύματος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Νωρίτερα, περίπου στις 21:15, ένας αλλοδαπός ενημέρωσε τις αρχές πως υπήρχε ένας άνδρας αιμόφυρτος και χωρίς τις αισθήσεις του στη συμβολή των οδών Ασυρμάτου και Ελπίδος.