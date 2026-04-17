Καταπέλτης για τον πρώην αστυνομικό της Βουλής: Τέσσερις φορές ισόβια συν 80 έτη για την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του

Αθωωτική, κατά πλειοψηφία, η απόφαση για τη μητέρα, επίσης πρώην αστυνομικό

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε ο πρώην αστυνομικός της Βουλής για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών του και περιστατικών ακραίας ενδοοικογενειακής βίας με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να του επιβάλλει τέσσερις φορές ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον ποινή 80 ετών και 3 μηνών (εκτιτέα τα 25).

Αντίθετα, το δικαστήριο κατά πλειοψηφία (5-2) έκρινε αθώα την πρώην σύζυγο του, επίσης, πρώην αστυνομικό η οποία κάθισε στο εδώλιο αντιμέτωπη με βαρύτατα αδικήματα που αφορούσαν στην ίδια υπόθεση.

Οι δικαστές έκριναν πως η κατηγορούμενη έπρεπε να αθωωθεί με το σκεπτικό ότι οι πράξεις της οφείλονται σε «αδυναμία αντίληψης του άδικου λόγω συνδρομής σημαντικού διλήμματος».

Ένας δικαστής και μια ένορκος είχαν την άποψη πως η 35χρονη έπρεπε να καταδικαστεί.

Οι βαρύτατες κατηγορίες

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο για τις κατηγορίες του βιασμού κατα συρροή και κατ εξακολουθηση, της κατάχρησης ανηλίκου κατά συρροή και κατ εξακολουθηση, της γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών κατά συρροή και κατ εξακολουθηση, της πορνογραφίας ανηλίκων, της μεθοδευμένης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, της ενδοοικογενειακής παράνομης βίας, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, ενώ κρίθηκε αθώος μόνο για το αδίκημα της οπλοκατοχής.

Η απόφαση του δικαστηρίου για την κατηγορούμενη ήταν αντίθετη με την εισαγγελική πρόταση που νωρίτερα είχε εισηγηθεί τόσο την ενοχή της 35χρονης όσο και του συγκατηγορούμενου πρωην συζύγου της για σωρεία κακουργηματικών πράξεων σε βάρος των ανηλίκων παιδιών τους.

Η 35χρονη , πρωην αστυνομικός , είχε ισχυριστεί από την πρώτη στιγμή ότι δρούσε υπό το καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού περιγράφοντας ένα σύζυγο που απειλούσε τη ζωή της ίδιας αλλά και των παιδιών τους.

Ο πρώην σύζυγος της, από την πλευρά του , απέδιδε την εμπλοκή του στην υπόθεση σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που , όπως έλεγε , αντιμετωπίζει η σύζυγος του την οποία κατηγορούσε ότι χειραγωγεί τα παιδιά τους.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών για λόγους προστασίας της ιδιωτικής σφαίρας των ανηλίκων θυμάτων της υπόθεσης. Η αποκάλυψη της υπόθεσης, το Δεκέμβριο του 2024 , σόκαρε καθώς τα παιδιά έκαναν λόγο για περιστατικά άγριας βίας που βίωναν μέσα στο σπιτι τους

με κεντρικά πρόσωπα τους γονείς τους αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά τις καταγγελίες της 35χρονης μητέρας η οποία στη συνέχεια βρέθηκε αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες . Η γυναίκα, η οποία εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μετά την απολογία της είχε αφεθεί ελεύθερη με όρους . Ο πρώην αστυνομικός είχε οδηγηθεί στη φυλακή όπου και θα επιστρέψει μετά την δικαστική απόφαση.

Σε ανακοίνωση του ο συνήγορος υπεράσπισης της 35χρονης, Ιωάννης Μπαρκαγιάννης κάνει λόγο για δικαίωση της γυναίκας που εκτός από κατηγορούμενη ήταν και απέναντι στον πρωην σύζυγο της καθώς υποστήριξε την κατηγορία σε βάρος του.

Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισης και υποστήριξης της κατηγορίας από την ακροαματική διαδικασία αποδείχθηκαν όλες οι κατηγορίες σε βάρος του πρωην αστυνομικού.

«Αποδείχθηκαν από τα οικεία σωματικά ευρήματα, από μαρτυρικές καταθέσεις καθώς επίσης και από τα πορίσματα πραγματογνωμόνων» σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο συνήγορος και καταλήγει: «Η απόφαση αυτή συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση για την εντολέα μου, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες και μια επίπονη δικαστική διαδρομή. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την ένταση της διαδικασίας, η αλήθεια αναδείχθηκε και η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου