Ενοχή του αστυνομικού της Βουλής και της πρώην συζύγου του που κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των ανηλίκων παιδιών τους ζήτησε η εισαγγελέας

Αναμένεται σήμερα η απόφαση του δικαστηρίου

Την ενοχή των πρώην αστυνομικών που κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις σε βάρος των ανηλίκων παιδιών τους ζήτησε, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στη δίκη που διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στην αγόρευσή της η εισαγγελική λειτουργός ήταν καταπέλτης, ζητώντας την ενοχή του πρώην αστυνομικού που υπηρετούσε στη Βουλή, και παραμένει προσωρινά κρατούμενος, για το σύνολο των βαρύτατων αδικημάτων που αντιμετωπίζει πλην της ενδοοικογενειακής μεθοδευμένης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου και της οπλοκατοχής.

Καταδικαστική ήταν η εισαγγελική πρόταση και για τη μητέρα των παιδιών που κάθεται στο εδώλιο, ενώ είναι ελεύθερη με όρους.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών μετά από σχετική πρόταση της εισαγγελέως της έδρας η οποία σημείωσε ότι «συντρέχουν λόγοι προστασίας του ιδιωτικού βίου των διαδίκων και των παιδιών». «Θεωρώ ότι η δίκη πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας η εισαγγελική λειτουργός με τους συνηγόρους και των δύο πλευρών να συντάσσονται με την πρότασή της.

Το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφασή του σήμερα.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης, το Δεκέμβριο του 2024, σόκαρε καθώς οι καταγγελίες αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και ακραία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Τα παιδιά έχουν κάνει λόγο για περιστατικά άγριας βίας που βίωναν μέσα στο σπίτι τους με κεντρικά πρόσωπα τους γονείς τους, αλλά και σκηνές κακοποίησης της μητέρας τους από τον πατέρα.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά τις καταγγελίες της 35χρονης μητέρας η οποία είναι και η ίδια αντιμέτωπη με βαρύτατες κατηγορίες.

Το ζευγάρι κατηγορείται από κοινού για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα, με τα αδικήματα να έχουν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Ο 46χρονος πατέρας αντιμετωπίζει συνολικά 12 αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του κατ’ εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, έχει αρνηθεί από την πρώτη στιγμή τις κατηγορίες αποδίδοντας την εμπλοκή του σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που, όπως λέει, αντιμετωπίζει η σύζυγός του την οποία κατηγορεί, με τη σειρά του, ότι χειραγωγεί τα παιδιά τους.

Η 35χρονη, πρώην αστυνομικός, ισχυρίζεται ότι δρούσε υπό το καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού περιγράφοντας έναν σύζυγο που απειλούσε τη ζωή της ίδιας αλλά και των παιδιών τους.

Μαρία Ζαχαροπούλου