Συνελήφθη αστυνομικός με παράνομο οπλισμό και περίπου 8.000 ευρώ – Οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας

Εξετάζεται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

Αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί στην Διεύθυνση Μεταγωγών, συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, 28-5-2026, για κατοχή παράνομου οπλισμού και μεγάλου χρηματικού ποσού σε τυχαίο έλεγχο της Ομάδας ΔΙΑΣ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατά τον έλεγχο που έγινε στον αστυνομικό, όπως αποκαλύφθηκε από την ΕΡΤ και σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, όταν ακινητοποιήθηκε η μοτοσικλέτα, βρέθηκαν στην κατοχή του δύο πιστόλια, 262 φυσίγγια, ένα σπρέι πιπεριού, δύο μαχαίρια και περίπου 8.000 ευρώ.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένονται σχετικές ανακοινώσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται η εμπλοκή του αστυνομικού σε κύκλωμα εκβιαστών.