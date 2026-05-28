Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Ο άνδρας προέβαλε σθεναρή αντίσταση στους αστυνομικούς

Στη σύλληψη 34χρονου οδηγού, ο οποίος φέρεται να απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό έπειτα από επεισόδιο στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, προχώρησαν χθες (27/5) αστυνομικοί.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 34χρονος, μετά από διένεξη με άλλον οδηγό το απόγευμα της Τετάρτης, φέρεται να τον απείλησε προτάσσοντάς του πιστόλι κρότου και στη συνέχεια να αποχώρησε από το σημείο.

Άμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν σε αναζητήσεις, εντοπίζοντας τον οδηγό να κινείται με το όχημά του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κατά την ακινητοποίησή του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέβαλε σθεναρή αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.