Σοκ στην Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η μητέρα που εγκατέλειψε τα δύο παιδιά της στον δρόμο

Η γυναίκα τραγουδούσε όπερα στο δικαστήριο

Μια Γαλλίδα και ο σύντροφός της τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση από ένα δικαστήριο της Πορτογαλίας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι πως εγκατέλειψαν τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας, ηλικίας 4 και 5 ετών, σε έναν αυτοκινητόδρομο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το δικαστήριο του Σετούμπαλ, ο ανακριτής οποίος άκουσε τις απολογίες τους αποφάσισε την «προφυλάκιση των δύο, για τα εγκλήματα της επιβαρυμένης επίθεσης, έκθεσης σε κίνδυνο και εγκατάλειψης».

Συγκεκριμένα, η 41χρονη Μαρίν Ρουσό και ο σύντροφός της Μαρκ Μπαλαμπρίγκα οδηγήθηκαν το Σάββατο ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος μετά από πολύωρη διαδικασία αποφάσισε την προφυλάκισή τους για τα αδικήματα της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο και της εγκατάλειψης παιδιών.

Παράλληλα, ο άνδρας αντιμετωπίζει και κατηγορία για βαριά σωματική βλάβη, εξέλιξη που ενισχύει τις υποψίες των αρχών ότι τα δύο παιδιά ενδέχεται να έχουν υποστεί κακοποίηση.

Αίσθηση προκάλεσε η συμπεριφορά των δύο κατηγορουμένων κατά την άφιξή τους στο δικαστικό μέγαρο.

Σύμφωνα με πορτογαλικά και γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η μητέρα εμφανίστηκε να τραγουδά όπερα μπροστά στις κάμερες, ενώ ο σύντροφός της φώναζε στα γαλλικά «σ’ αγαπώ», προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στους παρευρισκόμενους όσο και στην κοινή γνώμη.

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο των ευρωπαϊκών μέσων, καθώς η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο σοκ σε Γαλλία και Πορτογαλία.

Deux enfants de 4 et 5 ans ont été retrouvés au Portugal, non loin de Comporta. Le couple de Français qui les a abandonnés a été interpellé et présenté à un juge. #JT20H pic.twitter.com/0wFW76bRIU — Le20h-France Télévisions (@le20hfrancetele) May 22, 2026

Τα παιδιά βρέθηκαν μόνα τους να κλαίνε και να φωνάζουν

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα δύο αδέλφια, ηλικίας 4 και 5 ετών, εγκαταλείφθηκαν σε απομονωμένη περιοχή κοντά στην Κόμπορτα, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα παιδιά εντοπίστηκαν να περιφέρονται μόνα τους, τρομοκρατημένα και σε κατάσταση πανικού, ενώ φέρονται να είχαν δεμένα τα μάτια τους όταν εγκαταλείφθηκαν.

Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι επρόκειτο για ένα «κυνήγι θησαυρού», ωστόσο οι εξηγήσεις τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τα παιδιά είχαν μαζί τους μόνο λίγα φρούτα και νερό, γεγονός που ενίσχυσε τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες αφέθηκαν μόνα τους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν πλέον οι πορτογαλικές αρχές στις ενδείξεις που παραπέμπουν σε πιθανή σωματική βία σε βάρος των δύο ανήλικων αγοριών.

Για πρώτη φορά, οι εισαγγελικές αρχές άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο τα παιδιά να υπήρξαν θύματα κακοποίησης, κάτι που μέχρι σήμερα αποτελούσε αντικείμενο υποψιών των ερευνητών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συλλέγουν στοιχεία τόσο από την Πορτογαλία όσο και από τη Γαλλία, όπου διέμενε η οικογένεια.

Τα παιδιά επιστρέφουν στη Γαλλία

Τα δύο αδέλφια φιλοξενούνται προσωρινά σε ανάδοχη γαλλική οικογένεια στη Λισαβόνα και αναμένεται να επιστρέψουν στη Γαλλία το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η τελική απόφαση για την επιμέλεια και το μέλλον των παιδιών ανήκει στις γαλλικές αρχές, οι οποίες θα συνεργαστούν με τις πορτογαλικές δικαστικές υπηρεσίες για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.