Τραγωδία στην Πορτογαλία: Δύο νεκροί και 20 τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε στάση στα προάστια της Λισαβόνας

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Σκοτώθηκαν δύο γυναίκες που περίμεναν να επιβιβαστούν

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε στη στάση, αφού ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, σε ένα τροχαίο που συνέβη στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας, ανακοίνωσαν οι πορτογαλικές αρχές.

«Τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν τους χτύπησε το λεωφορείο», δήλωσε ο διοικητής της αστυνομίας του δήμου Σίντρα, ο Φρανσίσκο Άλβες, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι νεκροί είναι δύο γυναίκες ηλικίας μεταξύ 30 και 40 ετών, σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Μεγάλη ομάδα διασωστών και μια μονάδα ψυχολογικής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Αντιδρώντας στο τροχαίο δυστύχημα, ο πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο δήλωσε συγκλονισμένος με ανάρτησή του στο X.