Τραγωδία στην Σπάρτη: Νεκρό ζευγάρι από σύγκρουση ΙΧ με πυροσβεστικό

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Ο δρόμος ήταν ολισθηρός, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης

Τροχαίο δυστύχημα έγινε το βράδυ της Δευτέρας (6/7) στη Σπάρτη όταν πυροσβεστικό όχημα συγκρούστηκε με ΙΧ με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης – Τρίπολης.

Το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε μετωπικά με το πυροσβεστικό που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τροιζηνίας.

Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβισαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό, αλλά και τη γυναίκα που ήταν συνοδηγός. Ο δρόμος ήταν ολισθηρός, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκρουσης, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία Σπάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα θύματα του δυστυχήματος είχαν ξεκινήσει από Πειραιά όπου ήταν κάτοικοι και πήγαιναν στη Μάνη. Πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας ήταν 81 ετών και η σύζυγός του 74 ετών.