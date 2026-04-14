«Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι»: Τα ρίχνει στους άλλους δύο ο τρίτος συλληφθείς για το θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι

0

Οι τοξικολογικές και η ιατροδικαστική θα διελαυκάνουν την ζοφερή ιστορία

Προσπάθεια να αποποιηθεί τις ευθύνες του έκανε το τρίτο άτομο που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι. Υποστηρίζει ότι η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης σε σπίτι.

Ο τρίτος συλληφθείς επιχείρησε «να χρεώσει τα πάντα» στους άλλους δύο συλληφθέντες, σύμφωνα με το Live News, υποστηρίζοντας ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών σε σπίτι και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Επίσης, φέρεται να κατέθεσε, πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε σκέφτηκαν οι τρεις τους να τη βγάλουν στο δρόμο, ώστε να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να πάρει αέρα.

Η κατάθεσή του είναι σε εξέλιξη, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις και η ιατροδικαστική έκθεση θα ρίξουν το οριστικό «φως» στα αίτια του θανάτου της.

Σημειώνεται ότι σε βάρος του τρίτου συλληφθέντος εκκρεμούσε ένταλμα από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς όπως προέκυψε από βίντεο καμερών ασφαλείας συνόδευσε τους άλλους δύο φίλους του στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Επίσης, νωρίτερα το ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών που, όπως προέκυψε από την εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού, ήταν με την 19χρονη στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου λίγο πριν αυτή αφήσει την τελευταία της πνοή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 26χρονο Έλληνα κι έναν 22χρονο Αλβανό που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.