Και τρίτη σύλληψη για το θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι – Ανάμεσά τους πρωταθλητής της άρσης βαρών

Το βίντεο δείχνει δύο άντρες να μεταφέρουν την Μυρτώ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει, πλέον, σε τρεις συλλήψεις.

Πριν από λίγο προσήλθε στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλλονιάς ένας 23χρονος Έλληνας και συνελήφθη από τους αστυνομικούς ως το τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο στον θάνατο της 19χρονης τα ξημερώματα.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα από την Εισαγγελία με την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο, καθώς όπως προέκυψε από βίντεο καμερών ασφαλείας συνόδευσε τους άλλους δύο φίλους του στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου όπου άφησαν την 19χρονη χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα άνδρες που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «έκθεσης σε κίνδυνο» βρίσκεται ένας 26χρονος, ο οποίος στο παρελθόν είχε διακριθεί στον αθλητισμό. Συγκεκριμένα, είχε κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα άρσης βαρών νέων Κ17.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη, επίτιμο πρόεδρο Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, ο οποίος μίλησε στο Live News, ο αρσιβαρίστας φέρεται να είναι ο άντρας που στο βίντεο φαίνεται να κουβαλάει την άτυχη 19χρονη κοπέλα.

Μαζί του συνελήφθη και ένας 22χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη ενός ατόμου που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση.