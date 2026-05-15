Υπόθεση βιασμού 19χρονης στο ΑΤ Ομονοίας: Για συναινετικό σεξ μίλησαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί

Στις 18 Ιουνίου η εισαγγελική πρόταση

Για συναινετική σεξουαλική πράξη μίλησαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί για τον βιασμό 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022, μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονοίας, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στο εδώλιο τρεις κατηγορούμενοι οι οποίοι αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Οι δυο χαρακτήρισαν λάθος όσα έγιναν ενώ βρίσκονταν σε ώρα υπηρεσίας. «Ήταν λάθος, αν και συναινετικό...» ανέφεραν χαρακτηριστικά ενώ ο τρίτος δήλωσε άγνοια για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στα αποδυτήρια του αστυνομικού τμήματος και καταγράφηκαν ακόμη και σε βίντεο.

«Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω δεν θα το είχα κάνει. Την συναινετική σεξουαλική πράξη την έχω παραδεχτεί από τη πρώτη στιγμή. Είναι κάτι που δεν τιμά ούτε εμένα, ούτε την υπηρεσία μου, ούτε την οικογένειά μου» είπε ο πρώτος κατηγορούμενος και σημείωσε πως από την πρώτη στιγμή παραδέχτηκε ότι «ήταν λάθος η συναινετική πράξη να γίνει εν ώρα υπηρεσίας στο Αστυνομικό Τμήμα».

«Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα»

Δίνοντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα ο κατηγορούμενος ανέφερε πως η καταγγέλλουσα ήταν εκείνη που προσέγγισε την ομάδα ΔΙΑΣ, η οποία έκανε περιπολία στο Θησείο , προκειμένου να τους συμβουλευτεί σχετικά με καταγγελία που ήθελε να κάνει και αφορούσε την δουλειά της. Αντάλλαξαν

διευθύνσεις στο instagram και τηλέφωνα , είπε, και περιέγραψε ότι όταν πήγαν στο αστυνομικό τμήμα εκείνη τους ενημέρωσε πως άλλαξε γνώμη και δεν θα προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος του εργοδότη της.

«Μας ρώτησε τι είναι το δωμάτιο απέναντι. Της είπαμε ότι είναι τα αποδυτήρια. Εκεί μας είπε ότι της αρέσουν ερωτικά οι ένστολοι, ότι είναι ανοιχτή σε νέες εμπειρίες και ότι όλο αυτό ήταν μια πρόφαση για να μας προσεγγίσει», ανέφερε ο κατηγορούμενος ο οποίος παραδέχτηκε πως δεν της είπε ότι δεν ήταν διαθέσιμος αν και ήταν σε σχέση.

«Με έπιασε και με φίλησε και κολακεύτηκα. Καμία κοπέλα δεν με έχει φιλήσει πρώτη και εγώ κολακευμένος το συνέχισα και εξελίχθηκε σε συναινετική σεξουαλική συνεύρεση… Ήταν λάθος δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας, το έχω παραδεχθεί από την πρώτη στιγμή» τόνισε.

«Ήταν ένα από τα μεγαλύτερά μου λάθη» υποστήριξε στην απολογία του και ο δεύτερος αστυνομικός ο οποίος κατηγορείται και ότι ήταν εκείνος που κατέγραφε με κάμερα που έφερε στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του.

«Λανθασμένα την πήγαμε στο δωμάτιο των αποδυτηρίων, μας ρώτησε τι είναι και την πήγαμε λανθασμένα» είπε.

Πρόεδρος: Κι αν ήταν παγίδα; Γιατί δίνατε πληροφορίες για το ΑΤ; Την ξέρατε;

Κατηγορούμενος: Ήταν ένα από τα μεγαλύτερά μου λάθη. Με προσέγγισε και μου είπε να μην αγχώνομαι και πως της αρέσω και πως δεν ήθελε να κάνει κάτι με τον άλλον αλλά με μένα.

Ήταν λάθος, αν και συναινετικό... Δεν την πίεσα, δεν ένιωσα καμία απώθηση, δεν κατάλαβα κάποια αντίσταση, αλλιώς δεν θα είχα προχωρήσει.

Ο κατηγορούμενος επέμεινε ότι το λάθος του ήταν πως όλα έγιναν ενώ ήταν σε υπηρεσία . «Δεν έδειξε ότι δεν ήθελε» είπε και αρνήθηκε πως κατέγραφε εσκεμμένα με την κάμερα. «Δεν ήξερα ότι κατέγραφε, μπορεί από λάθος να πατήθηκε το κουμπί εγγραφής. Ήταν πάνω στο αλεξίσφαιρο, όπως το είχα κρεμάσει» υποστήριξε.

«Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη»

Παίρνοντας το λόγο ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ομάδας ΔΙΑΣ, και του αποδίδεται ο ρόλος του συνεργού ανέφερε πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των συναδέλφων του και της 19χρονης και δήλωσε «χάλια ψυχολογικά».

«Είναι κάτι το οποίο καταδικάσαμε όλοι μας από την πρώτη στιγμή… Εγώ ούτε instagram αντάλλαξα ούτε άλλα στοιχεία με την 19χρονη, ούτε ήθελα επικοινωνία» είπε και πρόσθεσε πως είχε τυφλή εμπιστοσύνη στους συναδέλφους του καθώς ήταν «άψογοι υπηρεσιακά». «Δεν ξέρω αν ο ένας παρέσυρε τον άλλον, αν τους παρέσυρε η 19χρονη, δεν ξέρω...» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόεδρος: Δεν έπρεπε να τους έχετε «μαζέψει»; Να ανταλλάσσουν instagram, να δίνουν πληροφορίες για τα δρομολόγιά τους, τι θα κάνουν;

Κατηγορούμενος: Συμφωνώ απόλυτα... Τους είχα τυφλή εμπιστοσύνη... Δεν περίμενα να το κάνουν αυτό, ήξερα ότι ήταν σε σχέσεις, ήταν σε υπηρεσία... Ήξεραν ότι εάν είχα καταλάβει κάτι θα τους είχα συλλάβει και τους τρεις.

Πρόεδρος: Μήπως έκαναν κατάχρηση εξουσίας σε χώρο προστατευμένο γι' αυτούς;

Κατηγορούμενος: Δεν το πιστεύω αυτό... Έχω πάρα πολλά ερωτηματικά, δεν ξέρω τι συνέβη εκεί μέσα. Είναι εξαιρετικά παιδιά τους εμπιστευόμουν απόλυτα. Δεν ξέρω τι να σκεφτώ, για το νεαρό της ηλικίας τους, ότι και οι δύο πλευρές να μην μπόρεσαν να συγκρατήσουν τις ορμές τους;

Η δίκη μπήκε, πλέον, στην τελική της ευθεία με τον εισαγγελέα της έδρας να προτείνει για την ενοχή ή όχι των κατηγορουμένων στην επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου, στις 18 Ιουνίου.

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου