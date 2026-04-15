Βίντεο-σοκ με τον αρσιβαρίστα να κουβαλάει αναίσθητη την 19χρονη για να την βγάλει έξω από το ξενοδοχείο στο Αργοστόλι

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Μυρτώ πέθανε από ανακοπή καρδιάς - Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα ξεκαθαρίσουν αν έχει γίνει χρήση κοκαΐνης

Συγκλονισμένη είναι όλη η κοινωνία της Κεφαλονιάς και όχι μόνο από τον θάνατο της 19χρονης στο Αργοστόλι. Μάλιστα, στη δημοσιότητα βγήκε ένα σοκαριστικό βίντεο που δείχνει τον πρώην πρωταθλητή της άρσης βαρών να κουβαλάει την αναίσθητη Μυρτώ έξω από το ξενοδοχείο.

Η εικόνα προβλήθηκε από το Live News και δείχνει τη στιγμή που την μεταφέρει σε εξωτερικό χώρο ο 26χρονος, καθώς νωρίτερα η κοπέλα φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Το συγκλονιστικό βίντεο με τον αρσιβαρίστα να κουβαλάει την 19χρονη:

Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο θάνατος της 19χρονης προκλήθηκε από ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο, οι τοξικολογικές εξετάσεις θα δείξουν τα ακριβή αίτια.

Επίσης, σε βάρος των τριών συλληφθέντων έχει σχηματιστεί κακουργηματική δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε κίνδυνο, ενώ δύο βαρύνονται και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

«Παγίδευσαν το κορίτσι μου»

Σπάραξε σε νέες δηλώσεις που έκανε ο πατέρας της 19χρονης, με τον άνδρα να αναφέρει σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Mega:

«Δεν έχασα το κορίτσι μου, έχασα τη ζωή μου όλη. Έχασα τον άγγελό μου. Σε παγίδα έπεσε το παιδί μου. Δεν το μεταφέρανε, δεν το βγάλανε έξω το παιδί, το πετάξανε το παιδί μου. Έκαναν αυτά που θέλαν να κάνουν οι κύριοι αυτοί. Εγώ το παιδί μου το έχασα. Εγώ αυτόν τον άγγελο που έχασα, αυτό το παιδί που έχασα, του είχα δώσει αρχές. Το παγιδέψανε το παιδί μου. Δεν έχει σχέση το παιδί μου ούτε με ναρκωτικά, ούτε με ποτά. Το παγιδέψανε, το πήρε ο ένας που ήταν γνωστός της φίλος της που ήρθε για Πάσχα, απ’ ότι ξέρω, στη Κεφαλονιά και στη συνέχεια ήταν συνεννοημένοι με τους άλλους δύο και πήγαν εκεί και της ρίξανε τίποτα στο ποτήρι της που έπινε και δεν ξέρω τι κάνανε.

Το παιδί μου βγήκε έξω για να πάει σε μια φίλη της και μετά η φίλη της που γνώριζε αυτά τα παιδιά έφυγε, πήγε με το αγόρι της και έγινε αυτό το σκηνικό που έγινε, που ακόμα δεν ξέρω πώς και τι έγινε. Δεν είχε καμία σχέση με κανένα από τα τρία άτομα. Δεν μου είπε ότι θα μείνει εκτός. Είπε ότι θα βγει με τη φίλη της και είναι και κάποιος φίλος από παλιά, αλλά θα καθυστερούσε να έρθει.

Κάποιος περαστικός το είδε το παιδί μου πεταμένο και δεν ήταν πεταμένο στην άκρη του δρόμου, στο πεζοδρόμιο. Είναι μια στα παιδική χαρά εκεί και έχει μουράγιο, πίσω από το μουράγιο ήταν το παιδί μου. Το είχαν κρυμμένο, πεθαμένο εκεί. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι πήρε στις πέντε παρά παρακάτι. Τον πήραν τηλέφωνο να πάει για ένα άλλο περιστατικό, πήρε σήμα να πάει στο Γηροκομείο που είναι απέναντι και στον δρόμο, ενώ να πάρει να παραλάβει κάποιο άλλο περιστατικό, του ήρθε νέο σήμα και του είπαν να πάει στην πλατεία. Και το παιδί την ώρα που το πήρε, μου είπε ο οδηγός του αυτοκινήτου, είχε τις αισθήσεις του».