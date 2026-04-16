Θάνατος 19χρονης στην Κεφαλονιά: Στο στόχαστρο του «ελληνικού FBI» βρίσκονταν οι τρεις συλληφθέντες – «Την είδα να τρέμει, μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν»

Την Παρασκευή θα τελεστεί η κηδεία της Μυρτώς

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς από το Αργοστόλι στην Κεφαλονιά, η οποία ξεψύχησε αβοήθητη από τους τρεις άνδρες που φέρονται να την παράτησαν σε ένα σημείο και να μην τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο έτσι ώστε να υπάρχει η ελπίδα να επιζήσει.

Την άτυχη κοπέλα θα αποχαιρετήσουν την Παρασκευή συγγενείς και φίλοι. Νωρίτερα, τα τρία άτομα που ήταν μαζί της τη μοιραία μέρα και έχουν συλληφθεί, θα απολογηθούν στις αρχές.

Σύμφωνα με το Star, από τρεις συνολικά συλληφθέντες, οι δύο, ο 26χρονος και ο 23χρονος έχουν απασχολήσει τις Αρχές.

Μάλιστα, το περασμένο καλοκαίρι αστυνομικοί του ελληνικού FBI πραγματοποίησαν συντονισμένη επιχείρηση στη Κεφαλονιά για συγκεκριμένα άτομα που εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που αναζητούσαν, τα ονόματα του 26χρονου και του 23χρονου ήταν ψηλά στη λίστα.

Ο 23χρονος φίλος της άτυχης κοπέλας, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί της στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, υποστήριξε στις Αρχές ότι επιχείρησε να καλέσει το ΕΚΑΒ, ωστόσο –όπως ισχυρίζεται– οι άλλοι δύο παρόντες, ένας 26χρονος και ένας 22χρονος, τον απέτρεψαν.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του:

«Ήμασταν στο διαμέρισμα με τη Μυρτώ. Ο 26χρονος ήρθε, μας έφερε τα ναρκωτικά και τον πλήρωσε η Μυρτώ. Ύστερα εκείνος έφυγε και επέστρεψε ξανά με νέα ποσότητα ναρκωτικών την οποία ζητούσε επίμονα η Μυρτώ. Σε κάποια φάση ήρθε και ο 22χρονος κατηγορούμενος. Κάποια στιγμή, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα τη Μυρτώ να παθαίνει σπασμούς, να τρέμει και να κάθεται στο κρεβάτι. Νόμιζα ότι το κάνει για πλάκα, ωστόσο συνέχισε και εκεί καταλάβαμε ότι κάτι πάει λάθος. Προσπαθήσαμε να την βοηθήσουμε, της κάναμε τα πόδια ψηλά, αλλά τίποτα.

»Τότε εγώ αποφάσισα να πάρω το ασθενοφόρο και ο 26χρονος με τον 22χρονο μου είπαν ότι δεν ήθελαν ασθενοφόρο για να μην μπλέξουν. Τελικά τηλεφώνησα και εκείνοι μου είπαν ότι θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι την βρήκαν στο δρόμο. Ο 26χρονος την πήρε στα χέρια του, ενώ ήταν αναίσθητη, και την κατέβασαν κάτω. Εγώ προσπάθησα να μαζέψω τα πάντα από το διαμέρισμα και ύστερα με τα πόδια πήγα στο νοσοκομείο για να αφήσω το κινητό της. Εκεί είδα τους γονείς της και την αστυνομία και φοβήθηκα να πάω, μη βρω τον μπελά μου».

Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές φαίνεται να διαφοροποιούν την εκδοχή του 23χρονου ως προς ένα κρίσιμο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος δεν άφησε τελικά το κινητό της 19χρονης στο νοσοκομείο, όπως ισχυρίστηκε, αλλά σε καφετέρια. Εκεί φέρεται να ενημέρωσε τους υπαλλήλους ότι θα περάσει μία κοπέλα για να το παραλάβει.

Και για αυτό το στοιχείο η εκπομπή «Live News» παρουσίασε ένα ντοκουμέντο όπου φέρεται ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να το αφήνει στην καφετέρια και να λέει στον υπεύθυνο του μαγαζιού πως θα περάσει η Μυρτώ να το πάρει.