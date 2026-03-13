Δύο μαχαιριές σε θώρακα και πλάτη δέχθηκε ο 20χρονος που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Δύο τραύματα από μαχαίρι φέρει ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του χθες το βράδυ στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτει από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τα τραύματα εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης.

Η εξέταση έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ όπου μεταφέρθηκε η σορός. Παράλληλα, λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας.

Νωρίτερα, η ιατροδικαστής πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο του φονικού, ακολουθώντας τη διαδρομή που φέρεται να διένυσε ο 20χρονος μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.