Εικόνες καταστροφής από τον Έβρο – Σε οριακό σημείο η στάθμη του ποταμού

0

Μάχη στο Σουφλί για να σωθούν 40.000 στρέμματα, κρίσιμες οι επόμενες ώρες

Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας και «κόκκινο» συναγερμό βρίσκεται η περιφέρεια του Έβρου, με τον κίνδυνο εκτεταμένων πλημμύρων να παραμένει τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή.

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για τον δήμο Σουφλίου, με τα Λάβαρα να βρίσκονται επίσης σε επιφυλακή, καθώς τα νερά έφτασαν στον οικισμό, αγγίζοντας σε κάποια σημεία τα έξι μέτρα.

Η κατάσταση εκεί είναι σταθερή, χωρίς περαιτέρω άνοδο των υδάτων, γεγονός που αποδίδεται στη μειωμένη ροή από τη Βουλγαρία. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει οριακή και οι αντλήσεις συνεχίζονται αδιάκοπα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί πλέον το νότιο τμήμα του Δήμου Σουφλίου, όπου το ανάχωμα στο Τυχερό δέχεται έντονη πίεση. Εκεί επικεντρώνεται η προσοχή των Αρχών, με την Περιφέρεια, την Πολιτική Προστασία και μηχανήματα έργου να επιχειρούν στην περιοχή. Παράλληλα, αναμένεται η συνδρομή του στρατού για την ενίσχυση του αναχώματος με σακιά άμμου.

Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο ανάχωμα υποχωρήσει, εκτιμάται ότι θα πλημμυρίσουν επιπλέον 40.000 στρέμματα δυναμικών καλλιεργειών, επιδεινώνοντας δραματικά την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση.

Τις δύο προηγούμενες νύχτες χρειάστηκε να εκκενωθούν κατοικίες, καθώς τα νερά έφτασαν έως τις αυλές σπιτιών. Αν και η παρούσα φάση χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη ως προς την προστασία των οικισμών, οι αγρότες εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα απαιτηθούν τουλάχιστον δύο μήνες για να αποσυρθούν τα νερά από τα χωράφια, ενώ η πλήρης αποτίμηση των ζημιών θα μπορέσει να γίνει μόνο αφού υποχωρήσει η στάθμη. Αντλιοστάσια και αγροτικά μηχανήματα έχουν ήδη υποστεί σοβαρές καταστροφές, με τις επιπτώσεις στην τοπική οικονομία να αναμένονται σημαντικές.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της κατάστασης στην περιοχή.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Σε αγωνιώδη κατάσταση παραμένει ο Έβρος, με τη στάθμη του ποταμού να παρουσιάζει μικρή αλλά σταθερή άνοδο 2 έως 3 πόντων, ενώ τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται κρίσιμα, ιδιαίτερα για το Σουφλί, που η άνοδος καταγράφεται στα 6 εκατοστά.

Την εικόνα από την περιοχή μετέφερε στην κάμερα του ΕΡΤnews ο αγρότης και πρόεδρος του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, Γιώργος Μαθιουδάκης, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ποτάμι υπερχείλισε και προχώρησε τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο, φτάνοντας έως τις αυλές σπιτιών σε αρκετά χωριά.

Στα Λάβαρα η στάθμη σταθεροποιήθηκε στα 6 μέτρα, ωστόσο η κατάσταση παραμένει επικίνδυνη έως ότου αρχίσουν να υποχωρούν τα νερά. Στον Δήμο Σουφλίου υπολογίζεται ότι έχουν πλημμυρίσει πάνω από 15.000 στρέμματα, ενώ σε ολόκληρο τον Έβρο οι πλημμυρισμένες εκτάσεις ξεπερνούν τις 150.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Βουλγαρία έχει σπάσει φράγμα σε τοπικό χωριό, με αποτέλεσμα να γίνει αποσυμφόρηση σε γειτονική περιοχή και να μειωθεί ο όγκος των υδάτων που κατευθύνονται προς την ελληνική πλευρά.

Η αποστράγγιση των χωραφιών εκτιμάται ότι θα απαιτήσει τουλάχιστον δύο μήνες με συνεχή άντληση, ενώ θα χρειαστεί επιπλέον περίπου ένας μήνας για να στεγνώσουν τα εδάφη, ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να ξαναμπούν για καλλιέργεια.

Στα Λάβαρα τα πρώτα σπίτια του οικισμού αντιμετώπισαν προβλήματα και προχώρησαν σε εκκένωση προχθές το βράδυ, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν πιο ήσυχη, με την περιφέρεια και τον δήμο να παραμένουν σε επιφυλακή.

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να έχει διαδραματίσει ο φράχτης του Έβρου, ο οποίος λειτούργησε ως σταθερό ανάχωμα στις περιοχές όπου έχει κατασκευαστεί. Τα σπασίματα αναχωμάτων εντοπίζονται σε σημεία όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του.