ΚΚΕ: Την ώρα που οι πλημμύρες στον Έβρο προξενούν τεράστιες καταστροφές ο καημός του κ. Μητσοτάκη είναι να αναδειχθεί η περιοχή σε ορμητήριο πολέμου

Καυστικό σχόλιο για την επίσκεψη του πρωθυπουργού

«Την ώρα που οι πλημμύρες στον Έβρο προξενούν τεράστιες καταστροφές σε σπίτια, καλλιέργειες, δημόσιες υποδομές και οι κάτοικοι βρίσκονται ξανά σε επιφυλακή, ο καημός του κ. Μητσοτάκη δεν είναι να προχωρήσουν τα κρίσιμα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά το πως ολόκληρη η περιοχή θα αναδειχθεί σε σημαντικό μεταφορικό και ενεργειακό κόμβο, αλλά και ορμητήριο πολέμου για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών συμμάχων του» σημειώνει το ΚΚΕ σε σχόλιό του για την επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Έβρο.