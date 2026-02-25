Κυριάκος Μητσοτάκης από Κήπους: «Θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο προς την Τουρκία που μας αξίζει»

0

Αναβάθμιση και επέκταση του Συνοριακού Σταθμού με διαχωρισμό επιβατικής και εμπορικής κίνησης

«Με την αναβάθμιση του Συνοριακού Σταθμού Κήπων και τη μελλοντική κατασκευή της νέας γέφυρας, θα αποκτήσουμε την είσοδο και την έξοδο προς την Τουρκία που μας αξίζει», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του Έβρου. Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι η σημερινή εικόνα του σταθμού δεν τιμά τη χώρα, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την εθνική εικόνα και την οικονομία.

Το πλάνο της αναβάθμισης

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 13 εκατ. ευρώ και οι εργασίες προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος υπό την επίβλεψη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Διαχωρισμό κίνησης: Πλήρης διαχωρισμός της επιβατικής από την εμπορική διέλευση.

Νέες υποδομές ελέγχου: Δημιουργία επιπλέον λωρίδας τελωνειακού ελέγχου.

Εξειδικευμένα κτίρια: Κατασκευή χώρων για κτηνιατρικό και φυτουγειονομικό έλεγχο, κτίριο X-RAY, Narc Control και οικισμό σκύλων εργασίας.

Ιστορική αναδρομή και φύλαξη συνόρων

Πριν από την επίσκεψη στο εργοτάξιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο στρατιωτικό φυλάκιο της Γέφυρας Κήπων. Ο πρωθυπουργός ανακάλεσε στη μνήμη του τα γεγονότα του Φεβρουαρίου 2020, τονίζοντας ότι η Ελλάδα απέκρουσε επιτυχώς την τότε επίθεση στα σύνορα. Σημείωσε μάλιστα ότι από τότε άλλαξε ριζικά ο τρόπος με τον οποίο η Ευρώπη αντιλαμβάνεται πλέον τη φύλαξη των εξωτερικών της συνόρων.

Παρουσίες και θεσμική ενημέρωση

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας. Η ενημέρωση έγινε από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Δημήτρη Γαλαμάτη, παρουσία τοπικών βουλευτών και του περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλου Τοψίδη.