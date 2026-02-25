Μητσοτάκης στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη: «Ο φράχτης θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο»

0

«Για να είμαστε μονίμως ασφαλείς», εξήγησε ο πρωθυπουργός

Στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το μεταναστευτικό και την θωράκιση των ελληνικών συνόρων εστίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο δεύτερο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις δύσκολες μέρες τέλη Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου του 2020, όταν είχε γίνει η χώρα είχε δεχθεί υβριδική επίθεση από την Τουρκία στα σύνορά της.

«Ήταν Καθαρά Δευτέρα όταν συνεδριάσαμε τότε στο ΚΥΣΕΑ και πήραμε μία επίσημη και με νομική κατοχύρωση απόφαση ότι θα προστατέψουμε τα σύνορά μας με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο, απέναντι σε μία ουσιαστικά υβριδική επίθεση την οποία δέχτηκε η χώρα μας αλλά και η ευρωπαϊκή ένωση, η οποία ήταν αναμφισβήτητα κεντρικά συντονισμένη από την γείτονα χώρα». Και συνέχισε:

«Είχαν πληροφορίες αρκετό καιρό ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να συμβεί είχαμε προετοιμαστεί και είχαμε αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσουμε το σύνολο των δυνάμεων μας όχι μόνο την ελληνική αστυνομία αλλά και τις υποδομές του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων σε συντονισμό με τον τότε υπουργό εθνικής άμυνας και καταφέραμε και ασφάλισα με τότε τη χώρα και αποτρέψαμε μία εξέλιξη η οποία πιστεύω ότι θα είχε δραματικές επιπτώσεις, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη.

Η «υβριδική επίθεση»

Και πράγματι λίγες μέρες μετά βρέθηκε στον ακριτικό Έβρο όλη η ηγεσία της ευρωπαϊκής ένωσης και για πρώτη φορά η Ευρώπη σύσσωμη πολιτικά αναγνώρισε με την φυσική της παρουσία την ανάγκη και την προτεραιοποίηση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ευρωπαϊκής ένωσης όχι της Ελλάδος.

Τότε έγινε το πρώτο βήμα για την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρώπης. Τότε σου μιλούσαμε για την ασφάλεια των συνόρων ήμασταν σε μία πολιτική μειοψηφία. Το μείζον ζήτημα το ότι ήταν οι δευτερογενείς ροές.

Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη δική σας βοήθεια, εσείς οι Εβρίτες κρατήσετε την χώρα και την Ευρώπη ασφαλή. Οι εθελοντές, η πολιτική προστασία, οι άνθρωποι που ξημεροβραδιάζονται στο ποτάμι, ένοπλες δυνάμεις, αστυνομία όλοι μαζί συντονισμένοι. Είχαμε τότε και με τον υπουργό ότι αυτό που έγινε δεν θα πρέπει να ξανά συμβεί.

Είπαμε τότε θα ασφαλίσουμε τα σύνορά μας τι σημαίνει αυτό θα ασφαλίσουμε τα σύνορά μας:

θα φτιάξουμε το φράχτη δε μας δίνει χρήματα η Ευρώπη; θα το φτιάξουμε μόνοι μας και το φτιάξαμε. Και όχι σύρματα αλλά φράχτη και θα τον συνεχίσουμε. Θα καλύψει ολόκληρο τον Έβρο ώστε να είμαστε μονίμως ασφαλείς έναντι οποιασδήποτε μελλοντικής απειλής.

Ο φράχτης

Δεύτερον θα προσθέσουμε ανθρώπους και τρίτον θα προσθέσουμε καλύτερο συντονισμό και τεχνικά μέσα, επιτήρηση, κάμερες.

Στόχος να στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: εάν είσαι πρόσφυγας και καταφέρεις και φτάσεις στην Ελλάδα θα είσαι καλοδεχόμενος, αν έχεις όμως προφίλ οικονομικού μετανάστη και ξέρεις ότι δεν μπορείς να πάρεις άσυλο μην μπεις καν στον κόπο να έρθεις γιατί θα γυρίσεις πίσω. Και είναι πιθανό να βρεθείς και σε κατάσταση κρατήσεις. Μόνο έτσι μπορούμε να σπάσουμε τα κυκλώματα των διακινητών και να περιορίσουμε τις μεταναστευτικές ροές με τρόπο που θα της καθιστά κοινωνικά διαχειρίσιμες.

Η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ως χώρα υποδοχής, συνδιαμόρφωσε τους κανόνες ώστε να είμαστε ασφαλείς.

Οι συνομιλίες μας με την Τουρκία είναι αποδοτικές και παραγωγικές στα ζητήματα της παράνομης μετανάστευσης. Και έτσι πρέπει να είναι. Γι’ αυτό έχουμε και μειωμένες αφίξεις και στα νησιά μας και πρακτικά μηδενικές ροες τον Έβρο.

Η «ανύπαρκτη Μαρία»

Αυτή η πολιτική που θεωρώ ότι είναι πολιτική εθνικής ευθύνης που δεν έχει κομματικό πρόσημο αμφισβητήθηκε και πολεμήθηκε από μικρές μειοψηφίες. Κάποιοι ασχολήθηκαν περισσότερο με την μικρή Μαρία, ίσως την θυμάστε την ιστορία αυτή, της φερόμενης νεκρής η οποία δεν υπήρχε ποτέ, με την κυρία Άρτεμι, η οποία ζει όμως στο Δέλτα του Έβρου δεν ασχολήθηκαν όλοι αυτοί, έπρεπε να έρθει αυτή η κυβέρνηση να ασχοληθεί για να της βάλει ένα τηλέφωνο και ένα φωτοβολταϊκό για να έχει ρεύμα.

Δεν έχω αμφιβολία ότι αυτή πολιτική μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτικής πολιτικής, η όποια προττάσει την προστασία των συνόρων ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα είναι μια πολιτική την οποία ασπάζεται και υποστηρίζει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και είμαι σίγουρος ή ακόμα μεγαλύτερη πλειοψηφία το Εβριτών, οι οποίοι ζουν με το πρόβλημα κάθε μέρα και σήμερα είμαι σίγουρος ότι αισθάνεστε πολύ πιο ασφαλής από την στενούς ήταν πριν από 6.5 χρόνια.»