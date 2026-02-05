Άρειος Πάγος: Υπέρ των δανειοληπτών η Ολομέλεια για τα κόκκινα δάνεια

0

Πλέον οι τόκοι δανειοληπτών θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το συνολικό χρέος

Υπέρ των δανειοληπτών τάχθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου στην υπόθεση του υπολογισμού των τόκων που αφορούν εκείνους που έχουν ενταχθεί στον «νόμο Κατσέλη».

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ολομέλεια ακολούθησε τον «δρόμο» που έδειξε με την εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Σωτήρη Πλαστήρα. Από τη διάσκεψη, σύμφωνα με πληροφορίες, προέκυψε ότι 35 δικαστές τάχθηκαν υπέρ των δανειοληπτών που υπάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη και 12 εξέφρασαν αντίθετη θέση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι πλέον οι τόκοι δανειοληπτών θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση και όχι το συνολικό χρέος.

Αναμένεται πλέον η καθαρογραφή της απόφασης, προκειμένου να γίνει γνωστό το σκεπτικό των δικαστών.

Η υπόθεση έφτασε στον Άρειο Πάγο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, την ώρα που δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Στη δίκη που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών.

Μαρία Ζαχαροπούλου