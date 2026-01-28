Φονική πυρκαγιά στο Μάτι: Να απορριφθούν οι αιτήσεις αναίρεσης στον Άρειο Πάγο των τεσσάρων καταδικασθέντων ζήτησε η εισαγγελέας

0

Τι υποστήριξαν οι συνήγοροί τους

Με την παρουσία συγγενών των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι συζητήθηκαν στον Άρειο Πάγο οι προσφυγές τεσσάρων καταδικασθέντων με τις οποίες ζητούν την αναίρεση της απόφασης του Εφετείου και τη μείωση της ποινής που τους επιβλήθηκε.

Η εισαγγελέας της έδρας του Ποινικού Τμήματος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Νίκη-Αναστασία Μουζάκη εισηγήθηκε την απόρριψη των αιτήσεων αναίρεσης του τότε αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, του υπαρχηγού Βασίλη Ματθαιόπουλου, του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη, οι οποίοι παραμένουν στη φυλακή, και του κάτοικου της περιοχής που καταδικάστηκε για τον εμπρησμό Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου.

Οι καταδικασμένοι για την τραγωδία στις προσφυγές τους προβάλλουν σειρά λόγων αναιρέσεως της δευτεροβάθμιας απόφασης, όπως, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένη απόφαση και πως κακώς δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, όπως αυτό του σύννομου βίου. Επιπλέον, σημειώνουν ότι θα έπρεπε να μετατραπεί η ποινή τους σε χρηματική, όπως είχε συμβεί στη δίκη σε πρώτο βαθμό.

Οι συνήγοροι των τεσσάρων υποστήριξαν ότι η απόφαση του Εφετείου πάσχει ως προς τη μη αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και ως προς το σκέλος της αιτιολογίας της.

Ωστόσο, η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός ζήτησε να απορριφθούν οι προσφυγές, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση του Εφετείου «είναι αιτιολογημένη τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς το σκέλος της απόρριψης των ελαφρυντικών».

Αιτιολογημένο χαρακτήρισε η εισαγγελική λειτουργός και το γεγονός ότι η ποινή δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε, διατυπώνοντας τη θέση πως «με βάση τον ισχύοντα Ποινικό Κώδικα για ποινές 3-5 ετών δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία για τη μη μετατροπή της ποινής».

«Οι κατηγορούμενοι έχουν κάθε δικαίωμα να ζητήσουν ελαφρυντικά, όμως με τις παραλείψεις τους αφαίρεσαν το δικαίωμα τόσων ανθρώπων να ζήσουν», ανέφερε σε δηλώσεις της η Κάλλι Αναγνώστου, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών για τις 23 Ιουλίου του 2018 στην Ανατολική Αττική, ξεκαθαρίζοντας πως αυτό που ζητούν είναι να μην αναιρεθεί η απόφαση του Εφετείου.

Μαρία Ζαχαροπούλου