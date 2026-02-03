Άρειος Πάγος: Στην τελική ευθεία για την κρίσιμη απόφαση για τα κόκκινα δάνεια του «νόμου Κατσέλη»

0

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου συνεδριάζει την Πέμπτη

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση του υπολογισμού των τόκων για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον «νόμο Κατσέλη» που εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο.

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου συνεδριάζει την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου, κεκλεισμένων των θυρών για το θέμα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου, Σωτήρης Πλαστήρας, στην εισήγησή του θα ταχθεί υπέρ της πλευράς των δανειοληπτών, ακολουθώντας το δρόμο που «έδειξε» η πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, πριν από ένα χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός εισηγείται ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια να υπολογίζεται στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

Τον τελευταίο λόγο έχει η Ολομέλεια, ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν θα εκδώσει απόφαση την Πέμπτη ή αν λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης θα απαιτηθεί και άλλη συνεδρίαση.

Η υπόθεση έφθασε στον Άρειο Πάγο από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, την ώρα που δεκάδες δικαστήρια σε όλη την επικράτεια αποφάσιζαν διαφορετικά για τον υπολογισμό των τόκων.

Στη δίκη που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών.

Μαρία Ζαχαροπούλου