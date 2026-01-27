Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο προϊστάμενος βάρδιας για την πολύνεκρη τραγωδία

Οι αρχές προχώρησαν σήμερα στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου «Βιολάντα», του υπεύθυνου ασφαλείας και του προϊστάμενου της βάρδιας για την πολύνεκρη τραγωδία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς στη μονάδα στα Τρίκαλα.

Η κίνηση αυτή των διωκτικών αρχών έρχεται ως άμεση ανταπόκριση στη σοβαρότητα του περιστατικού, που οδήγησε στον τραγικό θάνατο πέντε εργαζομένων γυναικών.

Το κατηγορητήριο και τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της μονάδας παραγωγής και οι άλλοι δύο βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με μια σειρά από βαριές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή .

. Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμό από αμέλεια.

Πρόκληση σωματικών βλαβών στους υπόλοιπους εργαζομένους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να απολογηθούν για τις συνθήκες ασφαλείας που επικρατούσαν στον χώρο και για το αν τηρούνταν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα προστασίας.

Οι αρχές εστιάζουν πλέον στο αν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια ή παραλείψεις που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει το μοιραίο, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

Στο «μικροσκόπιο» οι άδειες μετά την τραγωδία – Τι απαντά το Υπουργείο Ανάπτυξης

Σε μια προσπάθεια να διαχειριστεί το μέγεθος της απώλειας μετά το πολύνεκρο δυστύχημα, η διοίκηση της «Βιολάντα» ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έκτακτα μέτρα ανακούφισης για τους οικείους των θυμάτων.

Πέρα από τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις, η εταιρεία δεσμεύτηκε για «άμεσες και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης», τονίζοντας πως κινείται με απόλυτο σεβασμό στη μνήμη των εργαζομένων που χάθηκαν στις εγκαταστάσεις των Τρικάλων.

Οι ευθύνες

Την ίδια ώρα, το Υπουργείο Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργούσε η μονάδα. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση ανήκει αποκλειστικά στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διευκρίνιση ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε με το σύστημα της «γνωστοποίησης». Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι:

Η επιχείρηση δεν απαιτείται να περιμένει προέγκριση για να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.

Η εταιρεία απλώς δηλώνει στις αρχές την έναρξη λειτουργίας της.

Οι απαραίτητοι έλεγχοι γίνονται κατασταλτικά (μετά την έναρξη) και όχι προληπτικά.

Ποιοι όφειλαν να ελέγχουν τη μονάδα

Όπως ξεκαθαρίζεται στην επίσημη τοποθέτηση, η εποπτεία της νομιμότητας και της ασφάλειας είναι κατακερματισμένη σε διαφορετικούς φορείς. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται κατά περίπτωση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις περιβαλλοντικές αρχές και την Επιθεώρηση Εργασίας. Κάθε φορέας οφείλει να παρεμβαίνει στο πλαίσιο των διακριτών του αρμοδιοτήτων, ώστε να διαπιστώνεται αν η μονάδα τηρεί τους κανόνες που έχει δηλώσει ότι εφαρμόζει.