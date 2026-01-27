Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Η διαρροή προπανίου πιθανή εκδοχή για τη φονική έκρηξη – Απομακρύνεται το σενάριο να έφταιγε το αλεύρι

0

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως σήμερα να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια

Η διαρροή προπανίου από πιθανή αστοχία υλικού ή φθοράς σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα υπό την έννοια κάποια αθέλητης πρόκλησης σπινθήρα είναι το πιθανότερο ενδεχόμενο της ακαριαίας ανάφλεξης και έκρηξης που οδήγησε στον θάνατο τις πέντε εργαζόμενες στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προβαίνουν σε έρευνες κάτω από δύσκολες συνθήκες καθώς υπάρχει μια ολική καταστροφή. Ωστόσο, επιχειρούν να συλλέξουν στοιχεία που να οδηγούν στα αίτια της έκρηξης.

Ενδεχομένως προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους.

Αυτό σημαίνει ότι απομακρύνεται το ακραίο σενάριο της υψηλής συγκέντρωσης σκόνης άλευρων (άνω των 50 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο), σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Από τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση προκύπτει ότι η τελευταία μελέτη όσον αφορά τα συστήματα πυρασφάλειας αλλά και τα συστήματα διαρροής αερίου συντάχθηκε και κατατέθηκε ηλεκτρονικά τον Σεπτέμβριο του 2025.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος αναμένεται να συλλέξουν καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της συγκεκριμένης μονάδας ώστε να φτιάξουν μια «εικονική μακέτα» του χώρου όπως ήταν πριν την καταστροφή του.

Επιπλέον, σήμερα το πρωί αναμενόταν να γίνει απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν προκειμένου να εντοπιστούν χρήσιμα στοιχεία για την ανάδειξη των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, ανέφερε πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία, κατά τους οποίους έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις προβλημάτων κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Τα θύματα ήταν μητέρες που - όπως αναφέρουν οι συγγενείς- επέλεξαν να δουλεύουν στη βραδινή βάρδια στην μπισκοτοβιομηχανία, για να είναι μαζί με τα παιδιά τους τα πρωινά.

Οι πρώτες τέσσερις γυναίκες που ταυτοποιήθηκαν είναι, σύμφωνα με το trikalaola.gr, μια 42χρονη από τη Φιλύρα Τρικάλων, μητέρα δύο μικρών παιδιών, που εργαζόταν μόλις έξι μήνες στο εργοστάσιο και συμπλήρωνε το εισόδημά της ως κομμώτρια κατ’ οίκον.

Το δεύτερο θύμα είναι 45χρονη μητέρα ενός παιδιού, το τρίτο θύμα είναι 56χρονη από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών, και η τέταρτη σορός ανήκει σε 40χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Aντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων αναμένεται να πάει σήμερα στην εισαγγελία για να ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές να συμμετέχει και δικός τους πραγματογνώμονας, για να έχουν εικόνα για τις έρευνες.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας 26/1. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή, προκαλώντας ισχυρότατο ωστικό κύμα. Το αποτέλεσμα ήταν η ολική κατάρρευση της οροφής, του πατώματος και των πλευρικών τοιχωμάτων, ενώ ακολούθησε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε τα πάντα.

Το εργοστάσιο ουσιαστικά άνοιξε στα δύο. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η καταστροφή συνέβη σε μια καινούργια πτέρυγα της βιομηχανίας, η οποία λειτουργεί μόλις από το 2023.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο EΡΤnews αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, τόνισε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την πρώτη στιγμή στο σημείο και προσέθεσε ότι συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και συλλογή των στοιχείων.

«Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρχει ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ερωτηθείς αν σήμερα θα υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ενδεχομένως να έχουν «μια πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

«Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ πάνω. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές έχουν οριστεί και δύο πραγματογνώμονες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός, ο οποίος θα μας δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα, για το τι προκάλεσε καταρχάς την έκρηξη, η οποία στη συνέχεια προκάλεσε και την πυρκαγιά. Είναι αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί μέχρι τέλους και γι αυτό σας είπα είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Αυτός ήταν κι ο λόγος που η ΔΑΕΕ, έμπειροι του ανακριτικού της Πυροσβεστικής έχουν πάει από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να συλλέξουν τα στοιχεία και επαναλαμβάνω ότι σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.