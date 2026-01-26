Βαρύ πένθος στα Τρίκαλα για τις 5 απανθρακωμένες στην βιομηχανία «Βιολάντα» – Σοκάρουν τα βίντεο της έκρηξης

0

Εντοπίστηκε και η πέμπτη σορός της τραγωδίας - Συγκλονίζουν οι συγγενείς των θυμάτων

Οι σοροί των τεσσάρων γυναικών είχαν βρεθεί από το απόγευμα, ενώ όπως μετέδωσε το MEGA νωρίτερα, εντοπίστηκε και η σορός της πέμπτης γυναίκας στην τραγωδία με την φωτιά σε εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα όταν, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, εκδηλώθηκε φωτιά σε τμήμα του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Στον χώρο βρίσκονταν 13 άτομα, στο πλαίσιο 24ωρης λειτουργίας του εργοστασίου.

Ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε μέχρι την πόλη των Τρικάλων. Η δύναμη της φωτιάς ήταν τέτοια, ώστε αναπτύχθηκε θερμοκρασία ως και 1.000 βαθμών, ενώ όπως αναφέρθηκε, έλιωσαν τμήματα χάλυβα (!) εντός του εργοστασίου.

Η παλαιά πτέρυγα του εργοστασίου, όπου παράγονται προϊόντα βρόμης και πτι φουρ, τυλίχθηκε αμέσως στις φλόγες. Πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν χωρίς δυνατότητα διαφυγής και αργότερα εντοπίστηκαν νεκρές, ενώ το κτήριο ουσιαστικά κατέρρευσε μετά την έκρηξη.

Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως, με πέντε εξ αυτών να μεταφέρονται προληπτικά στο νοσοκομείο και να λαμβάνουν στη συνέχεια εξιτήριο. Αρχικά οι πέντε γυναίκες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες.

Καταστράφηκε το εργοστάσιο

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η έκρηξη σημειώθηκε στον χώρο των φούρνων, οι οποίοι λειτουργούν σε 24ωρη βάση. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι στον συγκεκριμένο χώρο δεν υπήρχαν δεξαμενές υγραερίου, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τα ακριβή αίτια, με τις Αρχές να εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο εμπλοκής ουσιών όπως η αμμωνία ή το προπάνιο.

Το κεντρικό κτίριο στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας να έχει υποστεί τεράστιες ζημιές, με την πτέρυγα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Η στιγμή της έκρηξης

Στη δημοσιότητα έρχονται δύο βίντεο που καταγράφουν την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στις 03:55 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ο εκκωφαντικός θόρυβος, που έφτασε μέχρι τα Τρίκαλα, σήμανε την τραγωδία για πέντε γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας που έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

Το βίντεο του trikalaopinion.gr, είναι αποκαλυπτικό για το μέγεθος και την ένταση της έκρηξης.

Υπενθυμίζεται πως αρχικά, στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Την ώρα που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ανέφερε η ΕΡΤ, το εργοστάσιο ήταν σε λειτουργία καθώς έχει 24ωρη βάρδια

Άλλο βίντεο αποτυπώνει το μέγεθος της έκρηξης από άλλη οπτική γωνία:

Τα πρόσωπα της τραγωδίας

Συντετριμμένοι είναι συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των 5 εργατριών, οι οποίοι κάνουν λόγο για γυναίκες που δούλευαν σκληρά. Είχαν οικογένειες και παιδιά, για τα οποία πάσχιζαν καθημερινά με μόνο στόχο τους να τους προσφέρουν όσον το δυνατόν περισσότερα μπορούν. Πλέον, οι άνθρωποι που θρηνούν αναμένουν τις επίσημες απαντήσεις.

Η Αναστασία Νάσιου, η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, η Ελένη Κατσαρού και η Βάσω Σκαμπαρδώνη είναι οι τέσσερις από τις πέντε εργαζόμενες οι οποίες άφησαν την τελευταία τους πνοή από την έκρηξη που σημειώθηκε στην μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα». Και οι τέσσερις ήταν παντρεμένες γυναίκες και μητέρες και σκληρά εργαζόμενες, προκειμένου να προσφέρουν στις οικογένειές τους.

Οι ανατριχιαστικές μαρτυρίες

Συγκλονιστικές είναι οι καταγγελίες συγγενών θυμάτων για τον τρόπο ενημέρωσης από τις Αρχές και την επιχείρηση. Ξάδερφος της 56χρονης εργάτριας περιγράφει τις δραματικές ώρες αναμονής: «Από κανέναν δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Τίποτα, ούτε για ταυτοποίηση. Οι γονείς της έδωσαν DNA, όπως δώσανε… αλλά επίσημα τίποτα. Ούτε από το εργοστάσιο, ό,τι μάθαμε το μάθαμε από τα site. Ούτε στο νοσοκομείο μας είπαν κάτι, ούτε καν όταν μας ζήτησαν να πάμε στο χώρο του εργοστασίου».

Και προσθέτει με οργή: «Δεν έγινε καμία ενημέρωση. Υποτίθεται ότι υπήρχαν ψυχολόγοι, μια κυρία κι ένας κύριος, αλλά στην ουσία δεν έκαναν τίποτα. Ήμασταν καμιά εικοσαριά συγγενείς μέσα στο θάλαμο και κανείς δεν μας μίλησε. Μέχρι και στο νοσοκομείο, κανείς. Εμάς μάς τα έλεγαν ανεπίσημα ότι είναι νεκροί. Από πηγαδάκια ακούγαμε ότι είναι νεκροί, ότι ήταν μεγάλη η έκταση της φωτιάς…».

Ο ίδιος μιλά για σοβαρές αστοχίες: «Αστοχίες, μόνο αστοχίες. Δεν γίνεται η αστυνομία να λέει ότι τα παιδιά είναι εκεί, να έχουμε τους γονείς εκεί και να περιμένουν για ταυτοποίηση. Εγώ ήμουν με τους γονείς της όταν έδιναν DNA. Γιατί δεν μας πήγαν κατευθείαν; Να λέμε είμαστε οι γονείς και να μας λένε όχι; Τι ψάχνουν να βρουν;».

Την αγωνία του περιγράφει και ο γιος μίας ακόμη από τις πέντε εργάτριες της Βιολάντα, που βρισκόταν στη βάρδια της Κυριακής: «Ήμουν ξύπνιος όταν άρχισε να διαρρέει η είδηση της έκρηξης. Η βραδινή βάρδια ξεκινάει γύρω στις 11:00. Δεν κοιμόμουν εκείνη την ώρα που έγινε η έκρηξη και πήρα τηλέφωνο για να δω αν ήταν ανάμεσα στους τραυματίες που πήγαν στο νοσοκομείο. Δεν μου ανέφεραν το όνομά της, οπότε αμέσως έβγαλα τα συμπεράσματά μου. Μέχρι να ταυτοποιηθούν οι σοροί, η μητέρα μου θα θεωρείται αγνοούμενη».

Τα αίτια της έκρηξης

Μία ένδειξη για το τι θα μπορούσε να έχει συμβεί έδωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο MEGA, αναφέροντας πως αν και οι έρευνες δεν έχουν καταλήξει σε ασφαλές συμπέρασμα, υπάρχουν δύο σενάρια.

Το πρώτο είναι και το πιο απλό, δηλαδή να υπήρξε κάποια διαρροή στο σύστημα τροφοδοσίας καυσίμων για τη λειτουργία του εργοστασίου. Οι δεξαμενές με μείγμα προπανίου και βουτανίου της εγκατάστασης βρίσκονται εκτός της εγκατάστασης, και μετα΄φερουν καύσιμο με αγωγούς στο εσωτερικό. Τα δύο προβλήματα με αυτό το σενάριο είναι ωπς αν και το προπάνιο είναι ιδιαίτερα εύφλεκτο και εκρηκτικό, οι δεξαμενές των αερίων βρέθηκαν άθικτες μετά την έκρηξη. Ακόμα, καθώς τοι προπάνιο είναι ένα αέριο άοσμο, άχρωμο και άγευστο, πολλές φορές είναι αναμεμειγμένο με άλλες έντονες πτητικές ουσίες, για να γίνεται αντιληπτό σε περίπτωση διαρροής. Μέχρι τώρα, ένας εργαζόμενος έχει αναφέρει πως μπορεί να αντελήφθη μία ασυνήθιστη μυρωδιά εντός του εργοστασίου, αλλά αυτό επιδέχεται έρευνας.

Στάχτη το εργοστάσιο, θρήνος για τα θύματα

Το δεύτερο σενάριο, μπορεί να ακούγεται σαν «επιστημονική φαντασία», αλλά είναι, όπως εξηγεί, μία πέρα για πέρα πιθανή αιτία, και έχει να κάνει με το βασικό συστατικό στα προϊόντα της βιομηχανίας, το αλεύρι. Το αλεύρι, υπό συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, σύστασης και πίεσης, καθώς βρίσκεται διαχεόμενο παντού στην ατμόσφαιρα τέτοιων εγκαταστάσεων, μπορεί να αναφλεγεί και μάλιστα να προκαλέσει ωστικό κύμα.

Ένα τέτοιο περιβόητο συμβάν είχε καταγραφεί σε αλευροβιομηχανία στην Βρετανία το 1981, όπου είχε προκαλέσει δεκάδες νεκρούς. Ακόμα ένα τέτοιο περιστατικό είχε καταγραφεί το 2008 σε εργοστάσιο ζάχαρης στις ΗΠΑ, με 14 νεκρούς. Και στις δύο περιπτώσεις, ήταν μόνο το αλρύρι πουμ προκάλεσε τις εκρήξεις, χωρίς τη συνδρομή κάποιου άλλου εύφλεκτου αερίου.