Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις από τις άτυχες γυναίκες που απανθρακώθηκαν σε βιομηχανία στα Τρίκαλα

Βρήκαν φριχτό θάνατο στο υπόγειο τoυ εργοστασίου «Βιολάντα»

Αναχώρησαν από το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας οι σωροί των τριών από τις τέσσερις γυναίκες που βρήκαν φριχτό θάνατο από την φωτιά στο υπόγειο της βιομηχανίας «Βιολάντα» στην πόλη των Τρικάλων. Ταυτοποιήθηκαν και πρόκειται για την 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, την 45χρονη Έλενα Κατσαρού και την Σταυρούλα Μπουκουβάλα από την Καρδίτσα.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μεταφέρθηκαν προκειμένου να γίνει η νεκροψία νεκροτομή αλλά και για να παρθούν δείγματα DNA, αλλά και να γίνει αναγνώριση από τους οικείους τους.

Στην φονική πυρκαγιά κάηκαν 4 γυναίκες, ενώ αγνοείται η τύχη άλλης μίας για την οποία συνεχίζονται οι έρευνες.