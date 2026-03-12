Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι τρεις ανήλικοι για την έκρηξη στον αύλειο χώρο σχολείου στο Ηράκλειο

0

«Είναι σοκαρισμένα και τα τρία παιδιά δεν το περίμεναν αυτό και έχουν ζητήσει συγγνώμη»

Ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης κάθε μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα, αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι τρεις ανήλικοι που το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσαν έκρηξη με γκαζάκια βουτανίου, οινόπνευμα και δυναμιτάκια, στον αύλειο χώρο σχολείου του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, οι ανήλικοι παρασύρθηκαν από βίντεο που παρακολούθησαν σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και θέλησαν να το αναπαραστήσουν, χωρίς να έχουν μέχρι και την ώρα της έκρηξης την αντίληψη για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί.

«Σήμερα θα μπορούσαμε να είμαστε σε κηδείες και όχι στον ανακριτή. Είναι σοκαρισμένα και τα τρία παιδιά δεν το περίμεναν αυτό και έχουν ζητήσει συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης Μίνως Αποστολάκης. Οι τρεις ανήλικοι, που βίωσαν τρόμο, όπως ανέφερε η συνήγορος Ελένη Σαμαριτάκη, μετά την απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι ένιωσαν ανακούφιση. Σε ό,τι αφορά την πράξη τους επανέλαβε πως επρόκειτο για μια στιγμιαία παρόρμηση και ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι συνέπειες θα μπορούσε να επιφέρει.