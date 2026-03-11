Σοκ στη Ρόδο με καταγγελία για ακραία βία σε δημοτικό

Ένα αποτρόπαιο περιστατικό ενδοσχολικής βίας που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία της Ρόδου ήρθε στο φως, κινητοποιώντας άμεσα τις εκπαιδευτικές αρχές. Σύμφωνα με την καταγγελία των γονέων, μαθητές δημοτικού σχολείου χρησιμοποίησαν βία για να εξαναγκάσουν παιδί που φοιτά στη Β' τάξη να πιει νερό από την τουαλέτα του σχολείου.
Το συμβάν σημειώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου και οι λεπτομέρειες που έγιναν γνωστές περιγράφουν μια κατάσταση που ξεπερνά τα όρια του απλού εκφοβισμού. Η αντίδραση της οικογένειας ήταν ακαριαία, ενώ το κλίμα στις τάξεις των υπόλοιπων γονέων είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η σκοτεινή πλευρά της παραβατικότητας ανηλίκων.
Η παρέμβαση των αρχών
Ο αναπληρωτής περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Χαράλαμπος Ψαράς, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ενεργοποιηθεί όλα τα προβλεπόμενα θεσμικά και διοικητικά μέτρα.
Ο κ. Ψαράς υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική έξαρση φαινομένων βίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, τόσο εντός όσο και εκτός των σχολικών συγκροτημάτων.
Για τη διαχείριση της υπόθεσης έχουν κινητοποιηθεί ειδικοί επιστήμονες, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή προσέγγιση του θύματος αλλά και των εμπλεκομένων. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν:
- Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
- Παρέμβαση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
- Συνδρομή από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).
Στόχος των αρχών είναι να αντιμετωπιστεί το σοβαρό αυτό περιστατικό με τον ενδεδειγμένο επιστημονικό τρόπο, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο παιδί και να αποτραπούν ανάλογες συμπεριφορές στο μέλλον.