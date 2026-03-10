Προκάλεσαν μικρής έκτασης έκρηξη σε αύλειο χώρο σχολείου στο Ηράκλειο – Συνελήφθη ανήλικος μαθητής

0

Μαζί με άλλους δύο χρησιμοποίησαν γκαζάκια βουτανίου

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου, που είναι μαθητής σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Ο ανήλικος μαζί με δύο ακόμη άτομα (εκ των οποίων ο ένας έχει ταυτοποιηθεί), χθες, Δευτέρα 9-3-202, νωρίς το βράδυ, στον αύλειο χώρο του σχολείου προκάλεσαν μικρής έκτασης έκρηξη χρησιμοποιώντας γκαζάκια βουτανίου, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σήμερα η Αστυνομία, που προχώρησε στη σύλληψη του ανήλικου μαθητή, αλλά και της μητέρας του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.