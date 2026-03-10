Χαμός σε γυμνάσιο των Άνω Λιοσίων: Γιος καθηγητή τραυμάτισε 14χρονο στο μάτι – Ο αδερφός του θύματος επιτέθηκε στον 62χρονο

0

Συνελήφθη ο γιος του εκπαιδευτικού

Θύμα ξυλοδαρμού έπεσε ένας 62χρονος καθηγητής σε γυμνάσιο των Άνω Λιοσίων, όταν δέχθηκε γροθιές στο πρόσωπο από τον αδερφό 14χρονου μαθητή στον οποίο νωρίτερα είχε επιτεθεί ο γιος του (σ.σ. τα δύο παιδιά είναι συμμαθητές).

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος μετά την επίθεση από τον γιο του καθηγητή τραυματίστηκε στο πρόσωπο και συγκεκριμένα στο μάτι. Ο ανήλικος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για νοσηλεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Μαρτίου. Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Άνω Λιοσίων από τον 62χρονο καθηγητή και την 57χρονη διευθύντρια του σχολείου.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ανήλικου γιου του καθηγητή με την κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.