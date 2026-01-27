Στο νοσοκομείο μηχανοδηγός τρένου επάνω στο οποίο έπεσαν μεγάλα κλαδιά δέντρου

0

Στο νοσοκομείο του Πύργου διακομίστηκε ο 62χρονος μηχανοδηγός τρένου, επάνω στο οποίο έπεσαν μεγάλα κλαδιά δέντρου, στο ύψος της περιοχής Άγιος Κωνσταντίνος, κοντά στο Κατάκολο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ το τρένο κινείτο χωρίς επιβάτες από το Κατάκολο προς τον Πύργο, για άγνωστη ακόμα αιτία, έπεσαν επάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού τα μεγάλα κλαδιά του δέντρου.

Αμέσως μετά ο μηχανοδηγός ακινητοποίησε το τρένο και ειδοποίησε τις αρχές.

Στη συνέχεια, ο 62χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, είναι ελαφρά τραυματισμένος.