Ακυρώνονται τα δρομολόγια τρένων στη γραμμή Άγιος Ανδρέας – Ρίο λόγω πτώσης δέντρου

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train

Ακυρώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - 'Αγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή 'Αγιος Ανδρέας-Καμίνια-'Αγιος Ανδρέας, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

