Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς το Σάββατο

0

Χειρόφρενο σε σιδηρόδρομο και προαστιακό – Τροποποιήσεις και στάσεις εργασίας σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ

Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών, οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου. Οι πολίτες που προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αναμένονται σημαντικές αλλαγές στα δρομολόγια.

Συνοπτικός Πίνακας Λειτουργίας ΜΜΜ (28/02/2026)

Μέσο Μεταφοράς Κατάσταση Λειτουργίας Ώρες Λειτουργίας Σιδηρόδρομος Απεργία - Προαστιακός Απεργία - Μετρό (2 & 3) Στάση εργασίας έως τις 09:00 09:00 - Τέλος βάρδιας ΗΣΑΠ (Γραμμή 1) Περιορισμένο ωράριο 09:00 - 21:00 Τραμ Περιορισμένο ωράριο 09:30 - 19:00 Λεωφορεία/Τρόλεϊ Κανονικά (με πιθανές εξαιρέσεις) Όλη την ημέρα

Σιδηρόδρομος-Προαστιακός: Πλήρης ακινητοποίηση

Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Η απεργία περιλαμβάνει και τον Προαστιακό σιδηρόδρομο, ο οποίος θα παραμείνει ακινητοποιημένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ)

Τα μέσα σταθερής τροχιάς θα λειτουργήσουν με περιορισμένο ωράριο λόγω στάσεων εργασίας:

Μετρό (Γραμμές 2 & 3): Θα λειτουργήσουν από τις 09:00 το πρωί και μετά. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία το βράδυ του Σαββάτου θα διεξαχθεί κανονικά. Σημείωση: Οι σταθμοί «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» θα παραμείνουν κλειστοί από τις 09:00 με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. Οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς στάση.

Θα λειτουργήσουν από τις και μετά. Η μεταμεσονύχτια λειτουργία το βράδυ του Σαββάτου θα διεξαχθεί κανονικά. ΗΣΑΠ (Γραμμή 1): Λειτουργία από τις 09:00 έως τις 21:00 . Τελευταίοι συρμοί από Κηφισιά και Πειραιά: 20:35. Τελευταίοι συρμοί από Ομόνοια προς Κηφισιά: 20:54 / προς Πειραιά: 21:07.

Λειτουργία από τις . Τραμ: Η κυκλοφορία θα ξεκινήσει στις 09:30 και τα οχήματα θα αποσυρθούν στις 19:00 . Δεν θα ισχύσει η μεταμεσονύχτια λειτουργία. Τελευταίος συρμός Γραμμής 7 από Ασκληπιείο Βούλας: 19:14. Τελευταίος συρμός Γραμμής 6 από Πικροδάφνη: 19:34.

Η κυκλοφορία θα ξεκινήσει στις και τα οχήματα θα αποσυρθούν στις . Δεν θα ισχύσει η μεταμεσονύχτια λειτουργία.

Λεωφορεία και τρόλεϊ

Τα οδικά μέσα αναμένεται να κινηθούν κανονικά. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο μεμονωμένων απεργιών από οδηγούς, ενώ θα υπάρξουν υποχρεωτικές τροποποιήσεις στα δρομολόγια του κέντρου λόγω των προγραμματισμένων συλλαλητηρίων.