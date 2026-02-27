Δ. Κουτσούμπας: «Προδιαγεγραμμένο έγκλημα η τραγωδία των Τεμπών – Το κέρδος δολοφονεί»

0

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση και την ΕΕ για την ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων – Κάλεσμα σε αγώνα ενόψει της κύριας δίκης

Σε μια ομιλία υψηλών τόνων στη Βουλή, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτήρισε το δυστύχημα ως «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» και κάλεσε σε κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στο «σύστημα του κέρδους». Ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι η πραγματική δικαίωση για τα 57 θύματα θα έρθει μόνο μέσα από τη σύγκρουση με τις πολιτικές που βάζουν το κόστος πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

«Η πολιτική του κέρδους θυσιάζει την ασφάλεια»

Ο Δ. Κουτσούμπας υποστήριξε ότι οι αιτίες της τραγωδίας δεν εντοπίζονται σε μια «κακιά στιγμή», αλλά στη διαχρονική πολιτική όλων των κυβερνήσεων, η οποία ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε:

Στην απελευθέρωση και κατάτμηση του σιδηροδρόμου με σκοπό την ιδιωτικοποίηση.

του σιδηροδρόμου με σκοπό την ιδιωτικοποίηση. Στην τραγική υποστελέχωση και τη χρόνια υποχρηματοδότηση των υποδομών.

και τη χρόνια των υποδομών. Στην αντιμετώπιση της ασφάλειας των πολιτών ως «κόστος» που πρέπει να συμπιεστεί για να αυξηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Καταγγελίες για συγκάλυψη και «παράλληλες δίκες»

Ο ΓΓ του ΚΚΕ εξαπέλυσε βέλη κατά της κυβερνητικής πλειοψηφίας, κατηγορώντας την για μεθοδεύσεις στην Εξεταστική Επιτροπή και τις Προανακριτικές, τις οποίες χαρακτήρισε «παρωδία». Προειδοποίησε για τον κίνδυνο «τεμαχισμού» των ευθυνών μέσω παράλληλων δικαστικών διαδικασιών, ώστε οι πραγματικοί ένοχοι να «πέσουν στα μαλακά».

«Η αλήθεια δεν πρέπει να θαφτεί στις δικαστικές αίθουσες», ανέφερε, καταγγέλλοντας ως εμπαιγμό τις πρόσφατες εξελίξεις με τις εκταφές.

«Νέα Τέμπη» καραδοκούν παντού

Ο κ. Κουτσούμπας προειδοποίησε ότι οι παράγοντες που οδήγησαν στην τραγωδία παραμένουν ενεργοί, όχι μόνο στους σιδηροδρόμους αλλά και σε άλλους τομείς:

Συγκοινωνίες: Ανέφερε τα «black out» στα απαρχαιωμένα συστήματα των αεροπορικών μεταφορών και τα παρόμοια σιδηροδρομικά δυστυχήματα σε Ισπανία και Ρουμανία. Χώροι δουλειάς: Αναφέρθηκε στο πρόσφατο εργατικό δυστύχημα στη «Βιολάντα», όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, τονίζοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας υποχωρούν μπροστά στην κερδοφορία.

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» πρέπει να γίνει οδηγός δράσης. Χαρακτήρισε το σημερινό κράτος «κράτος της αδικίας» που θωρακίζει τους μηχανισμούς εκμετάλλευσης και κάλεσε τον λαό και τη νεολαία να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση, με «άσβεστη την οργή» για το έγκλημα των Τεμπών.