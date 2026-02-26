Πορεία μαθητών και φοιτητών στην Θεσσαλονίκη για τη συμπλήρωση 3 χρόνων από το δυστύχημα Τέμπη

0

Πορεία σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν μαθητές, φοιτητές και μέλη του ευρύτερου αντιεξουαστικού χώρου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, όπου έχασαν την ζωή τους 57 άνθρωποι.

Φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας πανό, οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν στο άγαλμα του Βενιζέλου, απ΄ όπου κινήθηκαν μέσω των οδών Εγνατία, Αγία Σοφίας, Τσιμισκή και Βενιζέλου προς το Διοικητήριο (υφυπουργείο Μακεδονίας - Θράκης), μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Οι 57 ψυχές "δεν έχουν οξυγόνο" και ζητούν δικαίωση», «Τέμπη 2023 - Δεν ξεχνώ» έγραφαν κάποια από τα πανό που κρατούσαν οι διαδηλωτές.