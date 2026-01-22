Τρένο έπεσε σε γερανό στην Ισπανία – Δείτε βίντεο

0

Υπάρχουν αρκετοί τραυματίες

Τοπικό τρένο έπεσε σε γερανό στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα ένας απροσδιόριστος αριθμός ανθρώπων να τραυματιστούν ελαφρά, ανέφεραν οι περιφερειακές υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων.

«Το τρένο δεν έχει ανατραπεί ούτε εκτροχιαστεί», δήλωσε στο Ρόιτερς εκπρόσωπος των υπηρεσιών εκτάκτων καταστάσεων στην νοτιοανατολική περιφέρεια Μούρθια.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στην Καρταχένα στην περιοχή της Μούρθια, ανέφερε η δημόσια ραδιοτηλεόραση TVE.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres ➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias 🔗https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Έχει προηγηθεί, την Κυριακή, η φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ανδαλουσία που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι και άλλο ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Καταλονία προχθές, Τρίτη, κατά το οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

Η ισπανική εταιρία σιδηροδρόμων Adif ανέφερε στο X πως η κυκλοφορία στη γραμμή έχει διακοπεί λόγω «της διείσδυσης στη γραμμή υποδομής ενός γερανού που δεν ανήκε στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.