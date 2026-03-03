Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από κατάρρευση ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ

0

«Αναζητούνται δύο αγνοούμενοι που έπεσαν στο νερό»

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και η τύχη άλλων δύο αγνοείται μετά την κατάρρευση μιας ξύλινης γέφυρας σε παραλία της Σανταντέρ, στη βόρεια Ισπανία.

«Αναζητούνται δύο αγνοούμενοι αφού έπεσαν στο νερό από μια γέφυρα στην περιοχή Ελ Μποκάλ (Σανταντέρ). Έχουν ανασυρθεί τέσσερα πτώματα» ενώ διασώθηκε ένας άνθρωπος που έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο, αναφέρει η ενημέρωση από τις υπηρεσίες διάσωσης, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τα θύματα ήταν «νέοι που είχαν έρθει για να απολαύσουν τη φύση», βρίσκονταν σε μια ξύλινη γέφυρα που συνδέει δύο βράχους όταν αυτή «κατέρρευσε», δήλωσε σε δημοσιογράφους η δήμαρχος Χέμα Ιγκουάλ, συμπληρώνοντας πως πρόκειται για μια «μεγάλη τραγωδία».