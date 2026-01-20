Σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία: Ειδικοί εκτιμούν ότι ένας προβληματικός αρμός στις ράγες μπορεί να αποτελεί κλειδί για τον εκτροχιασμό

0

Έρευνες για παγιδευμένα πτώματα στα συντρίμμια των τρένων

Τουλάχιστον 41 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή το βράδυ όταν ένα επιβατικό τρένο υψηλής ταχύτητας έπεσε πάνω σε άλλον συρμό στη νότια Ισπανία, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι αρχές της Ανδαλουσίας και ο υπουργός Μεταφορών.

«Ο απολογισμός των νεκρών έφτασε τους 41 μετά τον εντοπισμό χθες (Δευτέρα) βράδυ, του άψυχου σώματος ενός ανθρώπου σε ένα από τα βαγόνια του τρένου της Iryo», επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 39 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, παραμένουν στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά του ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας Όσκαρ Πουέντε επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 41 νεκροί σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero.

Εξάλλου ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε- Μαρλάσκα είχε δηλώσει αργά χθες το βράδυ στον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό ότι τα σωστικά συνεργεία έχουν δει τουλάχιστον τρία πτώματα παγιδευμένα στα συντρίμμια των τρένων.

🎥 Así quedaron los dos trenes accidentados en Adamuz, Córdoba https://t.co/PSiiWXcf0X pic.twitter.com/5hfjbynaEL — EL PAÍS (@el_pais) January 19, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αστυνομία έχει λάβει ενημέρωση για 43 αγνοούμενους, αριθμός που ταιριάζει με τον προσωρινό απολογισμό των νεκρών μαζί με τα δύο πτώματα που δεν έχουν ανασυρθεί ακόμη. Ωστόσο ο Γκράντε- Μαρλάσκα προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός δεν θα γίνει γνωστός μέχρις ότου οι διασώστες να έχουν ερευνήσει όλα τα βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί.

Σήμερα τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούσαν γερανούς για να καταφέρουν να φτάσουν στα πιο κατεστραμμένα βαγόνια, ενώ ειδικοί εκτιμούν ότι ένας προβληματικός αρμός στις ράγες ενδέχεται να αποτελεί κλειδί για τον καθορισμό της αιτίας του εκτροχιασμού του ενός συρμού ο οποίος προσέκρουσε στον άλλο.

Στο μεταξύ ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε μαζί με τη σύζυγό του Λετίσια αναμένεται να επισκεφθούν αργότερα σήμερα το σημείο της τραγωδίας συνοδευόμενοι από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο.