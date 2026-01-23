Έγκλημα στο Αγρίνιο: «Στο χωριό ήταν κοινό μυστικό, ο Κώστας Αλεξανδρής τρομοκρατούσε τον Σ…»

0

Νέα μαρτυρία για τη δολοφονία του κοινοτάρχη

Στην επιφάνεια έρχονται νέες μαρτυρίες για το έγκλημα στο Αγρίνιο, με ένα άτομο να υποστηρίζει ότι ο νεκρός κοινοτάρχης Κώστας Αλεξανδρής τρομοκρατούσε τον δολοφόνο του, κάτι που ήταν «κοινό μυστικό στο χωριό».

Σύζυγος μάρτυρα που μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» υποστήριξε ότι πριν δύο μήνες ο δολοφονημένος κοινοτάρχης επιχείρησε να τρομοκρατήσει τον δράστη.

«Πριν από δύο μήνες ήμουν στο νεκροταφείο, ακούω αυτοκίνητο, βγαίνω από πάνω, βλέπω πως πέρασε ο Σ… Αχ, δεν πρόλαβα τον Σ… να πάω μέχρι πέρα, να μπω στο αυτοκίνητό του να πάω μέχρι τα κτήματά μου. Μέχρι να βγω εγώ στο δρόμο περνάει άλλο ΙΧ, γρήγορα πέρα, λοιπόν, προχωρώντας εγώ πέρα, βλέπω το ίδιο ΙΧ γύρισε, γνώρισα ότι ήταν ο Κώστας ο Αλεξανδρής. Αμέσως παίρνω τη μάνα του τηλέφωνο, θορυβήθηκα, λέω “αυτό και αυτό έγινε, τι γίνεται; Να πήγε ο Κώστας για κάποια δουλειά σε κάποιο παιδί εκεί πέρα που είναι ένα σπίτι; Ή κυνηγάει τον Σ…;”. Προσέξτε μου λέει, “κυνηγάει τον Σ…, εχθές ήταν έξω από το σπίτι, έρχεται εδώ και μας τρομοκρατεί”», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό στο χωριό ήταν κοινό μυστικό, ο Κώστας τρομοκρατούσε τον Σ… Εγώ δεν λέω ότι ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά ίσως του είχε τυπωθεί ότι “εγώ θα σε κάνω να μην ξαναβγείς σε κόσμο”», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Τρεις τουφεκιές»

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 μίλησε και ένας άνδρας που δήλωσε πως βρισκόταν σε απόσταση περίπου 70 μέτρων από το σημείο της δολοφονίας.

Ο άνδρας υποστήριξε ότι το θύμα κυνηγούσε τον δράστη και πως δεν στήθηκε ενέδρα.

«Πέρασαν τα αυτοκίνητα το ένα κοντά στο άλλο με ταχύτητα μέτρια, μπροστά ο δράστης και πίσω το θύμα που σημαίνει ότι δεν του είχε στήσει ενέδρα ο Σ…, απλά τον κυνήγαγε ο άλλος και σταμάτησε σε μια μεριά ο Σ… να πάρει τα σκυλιά του να πάει για κυνήγι και τότε έφτασε αυτός δίπλα και σταμάτησε», είπε ο μάρτυρας.

«Εγώ ήμουν σε απόσταση 70 μέτρων, άκουσα το “μπαμ, μπαμ, μπαμ”, τρεις τουφεκιές. Στην αρχή δεν κατάλαβα. Εγώ είχα μπει στο αυτοκίνητο για να φύγω και μόλις είχα ανοίξει την πόρτα μίλαγα με ένα φίλο μου που σταμάτησε εκεί για να πάμε για κυνήγι και ακούστηκαν οι τουφεκιές και λέμε “τι να έγινε εκεί πέρα; Μήπως έριξαν για κανά πουλί;” και βλέπουμε μετά και γυρνάει ο Σ… Όταν έριξε τις τουφεκιές, έφυγε από εκεί που έγινε το συμβάν και γύρισε και ερχόταν προς το χωριό. “Τι έγινε ρε Σ…” του λέω, “άστα” λέει, “του έριξα, γιατί αν δεν του έριχνα, θα έριχνε αυτός”. “Ρε παιδί μου, τι έκανες;” του λέω, “τι να έκανα; Θα με σκότωνε”, λέει, “θα μου έριχνε αυτός”», ανέφερε μεταξύ άλλων στις «Αποκαλύψεις».