Έγκλημα στο Αγρίνιο: Ο κοινοτάρχης, η σύζυγός του και ο δράστης γλεντούσαν μαζί, λίγο καιρό πριν τη δολοφονία – Δείτε βίντεο

Η σχέση φιλίας έγινε μίσους

Ακόμα πιο δραματική διάσταση δίνουν στην δολοφονία στο Αγρίνιο τα νέα βίντεο που έρχονται στην επιφάνεια που δείχνουν ότι θύτης και θύμα είχαν φιλικές σχέσεις. Υπάρχουν βίντεο με σκηνές που δείχνουν τον δράστη με το θύμα να διασκεδάζουν στην ίδια παρέα, σε νυχτερινό κέντρο με ζωντανή μουσική. Αλλά και άλλο βίντεο που δείχνει τους δύο άνδρες, μαζί με τη γυναίκα του θύματος, να συζητούν σε ένα καφενείο.

Ο δράστης και το θύμα με τη γυναίκα του, όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο, συζητούσαν στο ίδιο καφενείο, σύμφωνα με το Live News που δημοσίευσε τα βίντεο.

Πολλές φορές είχε τύχει να διασκεδάσουν όλοι μαζί. Το θύμα έδειχνε να το απολαμβάνει μαζί με συντοπίτες του. Τα πάντα άλλαξαν πριν από λίγους μήνες, όταν οι ψίθυροι στην τοπική κοινωνία έδωσαν θέση σε αλλεπάλληλες εντάσεις.

Δείτε το βίντεο:

Το επόμενο βίντεο που έδειξε η εκπομπή Live News, είναι από τον Δεκαπενταύγουστο του 2024. Σε αυτό φαίνεται το θύμα να κάθεται δεξιά, και όταν η κάμερα γυρίσει, φαίνεται ότι κάθεται η σύζυγός του απέναντι, και δίπλα της κάθεται ο καθ’ ομολογίαν δράστης.

Είναι μια στιγμή χαλάρωσης, μάλλον μετά από πανηγύρι, στο κέντρο του χωριού, όπου φαίνονται να γλεντάνε όλοι μαζί, θύτης, θύμα και η σύζυγος του θύματος. Αποκαλύπτεται δηλαδή πόσο κοντά ήταν οι τρεις τους, εφόσον γλεντούσαν μαζί και αντάλλασσαν πειράγματα και αστεία.

Δείτε το βίντεο: