Έγκλημα το Αγρίνιο: Αγαπάει τον δράστη η σύζυγος του θύματος – «Ο Κώστας απειλούσε ότι θα με σκοτώσει»

Φαίνεται να στηρίζει και αγαπάει τον δράστη η σύζυγος του θύματος του εγκλήματος στο Αγρίνιο με δηλώσεις της για την δολοφονόα του κοινοτάρχη Κώστα Αλεξανδρή. Η κηδεία του τελέστηκε στο Λιθοβούνι και έδωσε το παρών μαζί με τον 13χρονο γιο τους, όμως από 'κει πέρα έχει άλλη άποψη.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι το θύμα απειλούσε να σκοτώσει τόσο την ίδια, όσο και τον δράστη, δηλώντας μάλιστα για τον τελευταίο πως τον «αγαπάει», επειδή την «καταλαβαίνει».

«Είμαι συγκλονισμένη, ενημερώθηκα από τους συγγενείς μου για τον θάνατο του Κώστα. Ο Κώστας με απειλούσε συνέχεια το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι θα σκοτώσει τόσο εμένα, όσο και τον καθ’ ομολογίαν δράστη. Φοβόμουν για τη ζωή μου, αλλά και τη ζωή του », είπε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις»

«Εγώ αγαπάω τον Σ… με φρόντιζε και με καταλάβαινε, με κατανοούσε. Λυπάμαι πολύ για την απώλεια του Κώστα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η ψυχική υγεία του παιδιού μου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Το θύμα ακολουθούσε τον δράστη από το χωριό»

Μάρτυρας του εγκλήματος στο Αγρίνιο υποστήριξε ότι το θύμα ακολούθησε από το χωριό τον δράστη, όταν τον είδε να περνάει.

Ο άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση από το μέρος που σημειώθηκε το φονικό και ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που μίλησαν με τον δράστη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα.

Σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι κόσμος κατέθεσε στην αστυνομία πως το θύμα βρισκόταν στο καφενείο του χωριού, όταν είδε τον δράστη να περνάει έξω. Τότε, βγήκε και τον ακολούθησε με το όχημά του.

«Πέρασαν τα αυτοκίνητα από εδώ. Πρώτα πέρασε ο δράστης και σε απόσταση περίπου 70 μέτρα πίσω του ερχόταν ο σκοτωμένος… Δεν κυνηγιόντουσαν, κανονική πορεία πήγαιναν», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας:

»Σταμάτησαν στα 80 μέτρα από εδώ και κρύφτηκαν. Άκουσα τρεις πυροβολισμούς, αλλά λέω κάποιο πουλί θα χτύπησαν, δεν έδωσα σημασία. Ένας άλλος δίπλα μου όμως, πήγε να δει.

»Γύρισε να φύγει προς το χωριό και του λέω “Σταύρο τι έγινε;”. “Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωνε και του έριξα εγώ”. Αυτά γνωρίζω εγώ».