Ελεύθερος αφέθηκε ο 17χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του σε καβγά στην Λέρο

Θα παρακολουθεί συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο του νησιού

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή της Κω αφέθηκε ελεύθερος σήμερα 3/3 μετά από πολύωρη απολογία ο 17χρονος από τη Λέρο, ο οποίος ομολόγησε ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον πατέρα του το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου 2026, πετώντας του μεταλλικό αντικείμενο στο κεφάλι.

Εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν από κοινού να αφεθεί ελεύθερος με μοναδικό όρο να παρακολουθήσει συνεδρίες από ψυχολόγο στο κρατικό θεραπευτήριο της Λέρου. Ο 17χρονος, περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τα όσα διαδραματίστηκαν στον καβγά που είχε με τον πατέρα του, υποστηρίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τον σκοτώσει, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι καβγάδες πατέρα και γιου είχαν ξεκινήσει εδώ και χρόνια κι είχαν καταγραφεί επίσημα σε αναφορές που έγιναν τόσο προς το «Χαμόγελο του Παιδιού» όσο και στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.