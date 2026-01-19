«Το θύμα ακολουθούσε τον δράστη από το χωριό», λέει μάρτυρας για το έγκλημα στο Αγρίνιο

0

«Σταμάτησαν στα 80 μέτρα από εδώ και κρύφτηκαν. Άκουσα τρεις πυροβολισμούς»

Την δική του εκδοχή έδωσε μάρτυρας του εγκλήματος στο Αγρίνιο, καθώς υποστήριξε ότι το θύμα ακολούθησε από το χωριό τον δράστη.

Ο άνδρας ήταν σε κοντινή απόσταση από το μέρος που σημειώθηκε το φονικό και ήταν ένα από τα πρώτα άτομα που μίλησαν με τον δράστη, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε σε αυτοάμυνα.

Σε δηλώσεις στο Live News είπε ότι κόσμος κατέθεσε στην αστυνομία πως το θύμα βρισκόταν στο καφενείο του χωριού, όταν είδε τον δράστη να περνάει έξω. Τότε, βγήκε και τον ακολούθησε με το όχημά του.

«Πέρασαν τα αυτοκίνητα από εδώ. Πρώτα πέρασε ο δράστης και σε απόσταση περίπου 70 μέτρα πίσω του ερχόταν ο σκοτωμένος… Δεν κυνηγιόντουσαν, κανονική πορεία πήγαιναν», είπε χαρακτηριστικά.

«Σταμάτησαν στα 80 μέτρα από εδώ και κρύφτηκαν. Άκουσα τρεις πυροβολισμούς, αλλά λέω κάποιο πουλί θα χτύπησαν, δεν έδωσα σημασία. Ένας άλλος δίπλα μου όμως, πήγε να δει», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Γύρισε να φύγει προς το χωριό και του λέω “Σταύρο τι έγινε;”. “Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωνε και του έριξα εγώ”. Αυτά γνωρίζω εγώ», είπε στη συνέχεια στο Live News.

Πώς έφτασαν στο έγκλημα

Σύμφωνα με πληροφορίες θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους ωστόσο είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

Το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 50χρονο και τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε γκρεμό.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι το όχημα του 50χρονου έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και έχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται ως κίνητρο της δολοφονίας η ερωτική αντιζηλία.