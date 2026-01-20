Κλειστά αύριο όλα τα σχολεία στη Δυτική Ελλάδα, λόγω της κακοκαιρίας

0

Βασικό κριτήριο αποτελεί η ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη, όλες οι δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη,

Η απόφαση ελήφθη λόγω των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί σε πολλές περιοχές της Περιφέρειας εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών και ιδιαίτερα των θυελλωδών ανέμων, καθώς και λόγω των προβλέψεων για περαιτέρω επιδείνωση του καιρού. Βασικό κριτήριο αποτελεί η ασφάλεια των μετακινήσεων των μαθητών, σημειώθηκε στην ΕΡΤ.

Μετά από συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, έχει θέσει σε απόλυτη επιφυλακή το σύνολο του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ενώ θα συνεδριάσουν και τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, με στόχο τον μέγιστο δυνατό συντονισμό και την πλήρη ετοιμότητα απέναντι σε ενδεχόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα.