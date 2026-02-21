Σοβαρά προβλήματα στη Λήμνο από τις ισχυρές βροχοπτώσεις – Πλημμύρισαν σπίτια

0

Ήχησε το 112

Ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη Λήμνο και έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί. Στην πόλη της Μύρινας έχει υπερχειλίσει το ποτάμι της Αγίας Τριάδας, πλημμυρίζοντας σπίτια, μαγαζιά στην αγορά αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδας.

Οι δρόμοι στο επαρχιακό δίκτυο, ρέματα αλλά και μεγάλες αγροτικές εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει επίσης.

Νωρίς το πρωί, με μήνυμα 112, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία όπου καταγράφονται πλημμυρικές καταστάσεις, απευθύνοντας έκκληση για προσοχή μέχρι την ύφεση των φαινομένων.

Οι ποσότητες του νερού που έπεσε στη Λήμνο μέσα σε οκτώ ώρες είναι μεγαλύτερες από την πλημμύρα του Νοεμβρίου, επεσήμανε μιλώντας στην ΕΡΤ Αιγαίου η δήμαρχος Λήμνου Ελεονόρα Γεώργα, καθώς μέσα σε οκτώ ώρες έπεσαν πάνω από εκατό τόνοι νερού.

Η ένταση της βροχόπτωσης έχει προκαλέσει προβλήματα και δυσκολίες στην κυκλοφορία, ενώ συνεργεία του Δήμου βρέθηκαν από νωρίς στους δρόμους για την απομάκρυνση υδάτων και τον καθαρισμό τους.